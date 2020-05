Derfor skal du booke direkte når du bestiller hotellrom i sommer

Leserbrev

Tusenvis av nordmenn gleder seg nå seg til å oppleve det vakre Norge har å by på i de deilige sommerukene som er like om hjørnet.

Noen skal på Norgesferie for første gang. Andre er allerede erfarne turister i eget land.

Mens mange drømmer om unike Nord-Norge velger andre å reise til sol, sjø og varme svaberg på Sørlandet. Noen drømmer om spektakulære vestlandsfjorder mens andre vil nyte stillhet og utsikt i Fjell-Norge.

Fantastiske opplevelser venter dere alle enten du reiser kort eller langt.

Men booker du overnatting på den smarte måten slik at alle pengene du betaler går til overnattingsbedriften og ikke forsvinner til utenlandske skatteparadis?

Velger du å booke slik at du får best mulig service og rettigheter og samtidig bidrar til lokal verdiskaping?

Derfor skal du booke direkte

Ved å booke rom, hytte, rorbu eller leilighet direkte hos utleiestedet vil pengene dine bidra til flere ansatte, høyere servicenivå, bedre produkt, flere tilbud og bedre verdiskaping for lokalsamfunnet.

Ved å bestille via eksterne bookingsider ender i dag 20-30 prosent av det du betaler hos de utenlandske bookingselskapene samtidig som disse ikke betaler skatt i Norge.

Ved å bestille direkte hos overnattingsstedet vil du oppnå minst like rimelig pris som via en ekstern bookingside, ofte enda billigere. Du får også større mulighet til å oppnå oppgradert rom enten gratis eller for en lav pris. Og overnattingsstedet får anledning til å gi deg en god opplevelse.

Derfor er det slik

Hvorfor bruker hotellene disse bookingsidene dersom det er lite lønnsomt for overnattingsbedriften?

Mange har ikke noe reelt valg. Bookingselskapene har over noen år bygd seg opp til å bli å bli internasjonale milliardkonsern med enorm markedsføringskraft. De kjøper de beste plassene og mest synlige sidene på internett. Dersom hoteller ikke gir fra seg 20-30 prosent av inntektene, ender de opp som en usynlig utleieaktør langt utenfor de websidene gjestene klarer å finne når de skal bestille. Derfor føler mange seg tvunget til å være med på de utenlandskeide bookingsidene.

Bedre service

Det er veldig bra at mange nordmenn i år skal feriere i eget land. Du og de andre som skal oppleve vårt nærmeste ferieland har veldig mye glede seg til. Noen bestiller Norgesferien allerede nå, mens andre ønsker å vente litt.

Uansett er det viktig at dere booker overnattingene direkte hos overnattingsstedet. Det er like enkelt og veldig mye smartere enn de store bookingsidene. Dermed har du også automatisk et kundeforhold direkte med overnattingsstedet og ikke til et annet selskap. Ved å booke direkte kan overnattingstedet enkelt ha en god dialog med dere og sørge for å gi dere god og personlig service. Alt blir enklere også dersom dere har spesielle ønsker, spørsmål eller behov. Og husk at svært mange overnattingsbedrifter nå har innført ekstra gode og gratis avbestillingsordninger for dem som bestiller direkte.



Ny nordisk bookingkanal

I dag er det mange hotell og overnattingsbedrifter som får halvparten av sine bestillinger gjennom bookingsider. Og for hver tusenlapp gjesten betaler går 200-250 kroner til bookingselskapet. Milliardbeløp ender i utenlandske bookingselskap uten å bli beskattet i Norge. Derfor ønsker vi nå et politisk engasjement for å opprette en felles bransje-eid nordisk bookingkanal. Vi trenger politisk vilje til å bidra med oppstarts midler som vil bli tilbakebetalt ved at selskapet betaler skatt i Norge og de nordiske landene.

Dette vil bidra til bedre norske reiselivsopplevelser, et mer bærekraftig reiseliv. Det er akkurat det vi trenger nå og i tiden som kommer. For at dette skal fungere må også bransjen kjenne sin besøkelsestid og være med på denne satsingen, til felles beste for næringen.

Og til oss alle: Vi må huske å følge myndighetenes oppdaterte smittevernråd i sommer slik at drømmeferien blir slik vi alle håper på.

Med ønske om en riktig fin ferie i Norge,

Stephen Meinich-Bache

Administrerende direktør i Classic Norway Hotels AS