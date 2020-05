På med langlysene, Åndalsnes Avis

Leserbrev

Lørdagens leder i Åndalsnes Avis kan ikke jeg som lokallagsleder i Rauma Høyre forbigå i stillhet.

Vi er midt i en pandemi og krise som landet vårt ikke har sett tidligere.

Jeg er stolt av å bo i ett land med den sterke og fantastiske lederen vi har i vår statsminister Erna Solberg.

Samfunnet åpnes nå gradvis opp, samtidig som vi må ha kontroll på smittespredningen.

Det blir ingen store festivaler i sommer, men det vil bli mulig med mindre arrangement gitt at smittevernreglene følges.

Det blir jo da dessverre ikke mulig å arrangere Rauma Rock eller lignende festivaler i sommer, det blir rett og slett et år uten.

Å se nå hvordan dette utvikler seg utover sommeren og høsten, det tror jeg ingen klarer.

Vi må lære oss i denne krisen å leve med usikkerheten, men vit, det blir bedre!

Men for reiselivet er det jo muligheter.

Tipper mange av dere, inkludert undertegnende skal på Norgesferie.

Ja vi bor midt i noe av det vakreste verden har å by på.

Gleder meg til å nyte det vakre landet vårt i sommer, men selvsagt følge smittevernreglene.

Og forresten Per Kristian Bratteng, regjeringen sier ikke "unødvendige" fritidsreiser lengre, men de sier at det fortsatt er et godt smittevernråd å unngå fritidsreiser.

Som vår næringsminister Iselin Nybø sier;

-Reiselivet er en viktig næring, som skaper arbeidsplasser i hele landet, og Norge er flere ganger kåret til ett av verdens beste reisemål.

Vi har en fantastisk natur og et mangfold av spennende attraksjoner og opplevelser.

Nå er det viktig at vi klarer å ivareta alle de små og store aktørene rundt i hele landet, og oppfordrer nordmenn til å feriere i eget land etter hvert som smitteverntiltakene mykes opp.