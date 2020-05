Hilsen til konfirmantene

Leserbrev

Kjære konfirmanter! Vi tenker spesielt på dere nå i disse mai-dagene! Vi skulle ha vært sammen med dere på konfirmasjonsdagen – som var en planlagt festdag – men slik blir det ikke i år.

Vi tenker også på foreldrene deres og familiene deres nå i mai!

Vi må vente. Vi må utsette. Det er ikke alltid like lett. Du må tåle og godta at du mister noe. Du kjenner kanskje på et savn.

Forsøk nå å få øye på det du har, og det du kan gjøre. I konfirmasjonstida har vi fortalt om at Gud gir og vi deler. Vi deler tro og undring. Vi deler kristne tradisjoner og verdier. Vi deler opplevelser og fellesskap. Vi deler håp og kjærlighet. De siste ukene har vi sett andre sider av dette.

Nå planlegger vi i stedet konfirmasjon til høsten rundt om i bygdene våre.

Kirkeklokkene vil ringe for deg den helga det skulle vært konfirmasjon i kirka di, for å vise at vi i staben ved kirkekontoret tenker på dere!

Vi møtes igjen!