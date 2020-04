Gammal kall, men enno ikkje kald !

Leserbrev

Bøn og hjartesukk frå Øverlandsbakkå.

Ventande på ei kone som ikkje vil ha med sin alderstegne, piperøykjande og virusutsette kall inn på butikken i desse Coronatider, rusla eg her om dagen innom gapahuken på parkeringsplassen ved Coop’n på Voll.

Utruleg flott tiltak og byggverk frå nokre entusiastiske måndalingar. Og på veggen eit flott informativt kart laga av folk utanfor bygda, foreiningar og private, som ønskjer å inspirere og motivere folk til å komme seg ut på tur, korte og lange, i våre fantastiske nær- og fjellområde. Skikkeleg stor takk til dei som står bak!

Men, – og der er alltid eit men: Kvar har dei vore namnespesialistane i Kartverket, som vel å sette nye namn på «dei gamle fjell i syningom». Dei har i alle fall ikkje spurt lokalbefolkninga og heller ikkje sett seg inn i enkel norsk grammatikk?

For å gå rett på sak:

Her presterer Kartverket å døype om Kalltinden (på dialekt Kaillte’n) til Kaldtinden (med d). Namnet Kalltinden har ingen ting med kulde å gjere. I so fall ville måndalingane ha sagt Kalte’n med ein lang og vektlagd a-lyd. Det har me aldri gjort, men sagt Kaillte’n, som betyr ein kall (gammal mann).

Og ikkje nok med det: Jammen har ikkje Skarfjellet Kjøsa vorte til Kjøsen. Eg veit nok at kasus-bruken no vatnast ut sjølv i Måndala. Men eg trudde Kartverket visste forskjell på akkusativ og dativ. Som gammal måndaling seier eg: «I he tenkt meg oppi Kjøsa» (nominativ og akkusativ), men når eg er komen dit, seier eg «I e oppi Kjøsen» (dativ). Her tek altso Kartverket dativforma som namn på fjellet i staden for den nominative: Kjøsa. Fjellet skifter dermed ogso kjønn, frå hokjønn til hankjønn.

Tilsvarande kasusbruk har me gamle måndalingar på mest alle fjellnamn: « Eg skal oppå Klaua, men eg er oppå Klau’n», «eg skal oppå Blåstol’n, men eg er oppå Blåstola».

Som de skjønar gode vener: Det er mangt som kan irritere ein gammal norsklærar.

At språket endrar seg, og etter mi meining stadig blir fattigare, må eg berre godta. Men når Kartverket i kunnskapsløyse døyper om mine gamle, kjære fjell, då protesterer eg.

Eg er gammal no, og får vel ikkje utretta so so mykje heretter, men denne kunnskapslause namneendringa ønskjer stabeisen å få omgjort før han legg fjellstaven ned for godt.

Men korleis?

Kjære fornøyelege kultursjef Øystein Valde, du som er sett til å forvalte vår kulturarv. Skulle ikkje me to, kvar på vårt vis litt ukonvensjonelle personar, møtast til ein kaffeprat med det mål for augo å få byråkratane i Kartverket på nye tankar?

Du er herved invitert til Øverlandsbakken på Sønstevoll. For eg bur no framleis der, sjølv om Kartverket med kommunens hjelp har flytta meg frammi Monavegen.

Eg ringer deg.

Med optimistisk helsing Aage Wold