Leserbrev

Dersom fylkestinget fjerner rassikringen av Trollstigen fra prioritert liste, vil føre til en rasering av flere hundre arbeidsplasser og avvikling av et stort antall bedrifter i reiselivsnæringen i vårt fylke og region.

Fylkestinget i Møre og Romsdal skal mandag ta stilling til vedtaket i samferdselsutvalget om å fjerne rassikringen av Trollstigen fra prioritert liste over rassikringstiltak i vårt fylke.

Romsdal Reiseliv og Handel(RRH) har notert innstillingen fra samferdselsutvalget, med meget stor uro for arbeidsplasser og sikkerheten ved Norges meste besøkte naturbaserte atraksjon.

Dersom fylkestinget stemmer for vedtaket i samferdsutvalget påtar fylket seg et stort ansvar for reiselivsnæringen i Møre og Romsdal og vår region.

I potten ligger nedleggelse av bedrifter og flere hundre arbeidsplasser.

En geolog rapport fra september 2018 konkluderer med at rasfaren langs mesteparten av veien er uakseptabel sammenlignet med hva som ville vært godtatt ved bygging av ny vei.

I to fjellpartier over veien er det indentifisert 11 steinblokker på mellom 100 og 1000 kubikkmeter, som antas å være ustabile og kan rase ned på veien.

Det er lagt frem to alternativer for sikring:

Løsning nr 1 er billigst, og beregnes å kost ca. 90 millioner. Det innebærer fjellsikring i dagen. Rundt 65.000 kubikkmeter steinmasser løsmasser må fjernes fra fjellsiden over Kjellstadlia.

Løsning nr 2 – Dette alternativet er å bygge en 415 meter lang tunnel fra Fiva svingen til Stigfossbrua. Legges veien i tunnel unngår man raseproblematikken over Kjellstadlia. Her mister Trollstigen noe av sitt særpreg. Tunnelløsningen har en estimert kostand på 260 millioner

Dersom fylkestinget velger å følge samferdselsutvalget sitt vedtak, der fylket ikke setter rassikring av Trollstigen på første plass, til tross for at geolog rapporten anbefaler videre undersøkelser av fjellet og kommer med 2 løsninger for sikring, påtar fylket seg et meget stort ansvar for den store turisttrafikken i Trollstigen.

Skulle et ras komme og treffe en buss, vil det hvile et stor ansvar på våre fylkespolitikere. Dette vil være spesielt tungt å bære for de fylkespolitikerne som tar på seg ansvaret og kaste Trollstigen ut av rassikrings listen.

Trollstigen er for reiselivsnæringen autobanen for trafikken inn til vårt fylke og region, en rasering av Trollstigen vil legge død turiststrømmen inn til vår region, turisstrømmen vil ta av ved Otta, og forsetter ut av vårt fylke og region, videre nedover til Nordfjord og Bergen.

Årlig reiser over 1 million turister over Trollstigen, vi i reiselivsnæringen er heldig som en slik «drager» - Trollstigen er kjent over hele verden og blir besøk av turister fra hele verden. Dette er turister som det renner små elver av, til alle deler av vårt fylke.

RRH anbefaler fylkestinget til å få satt rassikringen av Trollstigen tilbake på toppen av rassikringslisten. Trollstigen er for viktig for reiselivsnæringen, til å bli satt i «spill»

Vi vet at det tidligere har vært satt opp to lister over rassikrings prosjekter, en for små rassikringsprosjekter og en for store rassikringsprosjekter, kan dette være en løsning? – slik at Trollstigen fortsatt står på topp på listen over store rassikringsprosjekter?

Det å sette Trollstigen ut av listen er et farlig spill, å håpe på at Staten vil komme med ekstra rassikringsmidler, er som håpe på toppgevinsten i lotto!

Jeg har selv flere ganger årlig i 12 år vært sammen med politikere fra alle partier og stått og sett på «hullet» i undergangen ved Skiri øverst i Romsdalen, og fått store forhåpninger om penger til anleggsstart.

Til tross for at Strekningen har stått på sikker plass på NTP – har vi fortsatt ikke fått noen ny vei.

Rassikringen av Trollstigen må igjen på listen på første plass, da kan vi gå til Nasjonal Turistveier som har investert ca 250 millioner i infrastruktur og bygninger som Staten eier på toppen av Trollstigen og be om «hjelp» - Nasjonal Turistveier kan da gå til Staten/stortinget og be om ekstra bevillinger. Å håpe på at Staten vil bidra uten av veieieren fylket setter Trollstigen på første plass, har vi ingen tro på.