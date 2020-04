Sammen for livet

Leserbrev

Det er dårlige tider, Baktus-bror, som Karius ville ha sagt det. Vi sitter i koronaforvaring i basecamp, permittert eller oppsagt. Vi har hjemmekontor der barn i sandkassealder suser omkring. Vi bedriver hjemmeundervisning i formørkede møter med grunnskolens pensum. Vi søker familie, slekt og venner på verdensveven, og når vi våger oss ut en sjelden gang, skyr vi hverandre som pesten. Bokstavelig talt. Mange av holdepunktene som vi ellers har er tatt fra oss. Vi kan ikke planlegge framover. Vi er fanget i her og nå. Livet ser ut til å gå i sirkel.

Dugnad

Vi er med på det som kalles en nasjonal dugnad for å bekjempe denne pesten. Hva er en dugnad? Fenomenet finnes i mange land under forskjellige navn, men ordet dugnad er særnorsk. I 2004 ble det kåret til vårt nasjonalord. Det forteller om en egenskap vi setter høyt og som vi ønsker å vise for oss. Fra gammelnorsk har vi ordet dugnadr, som betyr hjelp, god gjerning. Det er beslektet med ordet duga, som betyr å være til nytte. Innholdsmessig kan vi spore det tilbake til Frostatingsloven fra 1100-tallet. Det var erkebiskop Øystein i Nidaros som fikk disse bestemmelsene inn i loven, og i “Passio Olavi, Olav den helliges lidelseshistorie og underfortellinger”, forteller han om flere barmhjertighetsdugnader.

Medansvar

Før var det slekt og ætt som tok vare på hverandre. Det nye var at man skal ta medansvar for hverandres liv sammen med naboer og alle som bor på stedet. Det nye blikkfeltet kom med kristendommen. I stedet for å se noen, skulle man se alle: “Her er ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne”. Med tiden skapte dette nye holdninger som festet seg i folket.

Dugnaden bærer i seg en erkjennelse av at vi er vekselvis mottakere og ytere av hjelp. Historisk sett er derfor dugnaden ikke bare praktisk begrunnet, men også forankret i moralske normer.

Moralen kommer til syne i det man utfører. Moral og handling er to sider av samme sak.

Gamle tiltak

For tida er vi underlagt et strengt regime. Men de tiltakene som er iverksatt i disse dager er ikke av ny dato. De likner til forveksling på de som ble brukt da Svartedauden og Spanskesyken herjet. Da var det også sosial distansering, masker og forbud mot arrangement som gjaldt. Og mens vi venter på medisin som virker mot koronaviruset, har vi ikke annet å gjøre enn å bruke de samme virkemidlene som er blitt anvendt i århundrer. Selv om noen tiltak kanskje bør være uprøvd. På 1700-tallet ble det for eksempel utdelt en halv flaske konjakk per husstand som medisin når pesten rammet. Og da en pestbølge skyllet over Sveriget, fikk bønder som bodde ved svenskegrensa ordre om å skyte svensker som prøvde å snike seg over grensa.

Grunnleggende spørsmål

Når smitten er nedkjempet vet vi at samme hvordan det går denne gangen, vil nye virus og andre mikrober komme. Historien er full av eksempler på at små mikroorganismer griper inn på avgjørende vis. Epidemier og pandemier tvinger oss til å stille grunnleggende spørsmål ved menneskeheten, døden og evnen til samarbeid. Men det ser ut til at vi aldri lærer å være forberedt, hverken som individ eller samfunn. I mange år har vi stort sett tatt et langt og relativt friskt liv for gitt. Men vi skal ikke lenger tilbake enn til mellomkrigstida før trusselen fra sykdom og tidlig død var noe de fleste vokste opp med og lærte seg å leve med. Det som var skjult i skodde da livet fløt mer bedagelig, ser vi i et mye klarere lys enn før. Vi har lært mer i løpet av noen uker i koronaens tegn enn på mange tiår.

Solidaritet

Vi ser at solidaritet og fellesskap styrkes som verdier. Når det virkelig gjelder, står vi samlet. Solidaritet handler om fellesskap og gjensidighet. Slik jeg lever, skal alle kunne leve. Det betyr at vi må tenke alle mennesker inn i vår felles etiske horisont. Spørsmålet er om den følelsen av fellesskap som vi opplever nå også vil vedvare etter krisen. Kan det tenkes at pandemien vil føre til varige endringer om hvordan vi tenker om oss selv?

Nå åpnes samfunnet vårt gradvis igjen, og vi får håpe at vi ikke opplever det samme som når vi kaster terning på vårt gjenfunne brettspill og havner på feltet «rykk tilbake til start».