Leserbrev

Laurdag 4. april stod dødsannonsa hans Asmund Kylling. Eg skulle så gjerne ha vore i gravferda og sagt nokre takkens ord, for det hadde han fortent, men slik situasjonen er for tida, er det berre dei næraste som får høve til å bli med der. Asmund var ein sterk tradisjonsberar, ein god informant og ein hyggeleg kar å vere saman med. Her er nokre minne: