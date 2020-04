Leserbrev

Takk til kommuneoverlege Jon Sverre Aursand, takk til legesentret, takk til personell på helsehuset og våre omsorgsboliger.

Vi i Rauma er heldige som har en kommuneoverlege som Aursand, som med pondus og respekt er vår hærfører i kampen mot koronaviruset.

Vårt legesenter med kommuneoverlegen i spissen tok tidlig tak og fikk opprettet to avskilte legesenter, dermed var Rauma sikret fortsatt tilgang til leger, om det ene sentret ble smittet. Det viser omtanke og ansvar for innbyggerne i Rauma, fra leger og personell ved vårt legesenter.

Kommuneoverlegen og krisestaben laget lokale forskrifter for vår kommune, med formål å slå ned/begrense viruset, begrense og beskytte innbyggerne i vår kommune. Aursand gikk i «krigen» og informerte gjennom media på en flott måte. Når noen av oss syntes de lokale forskriftene ikke passet oss, og ble for strenge, har Aursand stått stødig i forsvaret av de lokale forskriftene.

De av oss som har noen av våre nærmeste som bor i omsorgsbolig, måtte utsette våre besøk. Det kunne være vanskelig å forklare at mamma eller pappa ikke kunne komme på besøk som tidligere. Men vi fikk informasjon og forsto at dette var til det beste for alle parter. Alt for å holde viruset ute av omsorgsboligene.

Aursand har i tillegg til daglig virke på legekontoret, møter i krisestaben, kartlegging og smittesporing til tider langt på natt, lagt ned en innsats for oss alle, som viser at vår kommuneoverlege er sitt ansvar bevist, vi er stolte av å ha en slik lege i vår kommune.

Videre oppfølgning av de som er satt i karantene og seinere isolasjon. Kommuneoverlegen fulgte opp at disse overholdt sine bestemmelser. Når noen ble urettmessige beskyldt for brudd på bestemmelsene, var Aursand raskt ut og tok de i forsvar. Vi skjønner alle at dette er oppgaver som kan være belastende, men Aursand tok oppgaven, og takket være sin respekt og omsorg, ble oppgavene løst på en god måte.

Så langt ser det ut til oppgaven med å slå ned/begrense viruset, virker godt i vår kommune. Måtte vi, våre leger og helseansatte fortsatt lykkes i kampen. Det som er sikkert, er at her kjenner ingen utfallet. Min beundring for helsepersonellet som er i front for bekjempelsen av viruset, er meget stor.

Til slutt en hilsen til alle ansatte i helse og omsorgssektoren. «Vi treffer dere ved livets begynnelse. Dere er der når vi blir sjuke, dere er der når vi trenger hjelp. Dere er der ved livets slutt. Dere trøster, pleier, lindrer, helbreder. Dere utfører hver dag arbeid det er lett og ta for gitt».

Jeg håper jeg har alle med meg, når jeg lover at vi andre skal gjøre vårt. «Vi skal vaske hendene, hoste i armhulen, holde avstand, holde oss hjemme om vi ikke er i form. Gjøre de enkle tingene vi kan gjøre. Ikke minst av hensyn til dere helsearbeidere. Våre hverdagshelter.»