God påske!

Leserbrev

Vi går mot en annerledes påske i år. Alle er preget av det landet vårt og hele verden er opptatt av for tiden. Også kirken. Normalt inviterer vi til mange gudstjenester gjennom påskedagene. Men ikke i år; vi må også forholde oss til nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern.

Hvordan skal vi være kirke når vi må holde dørene lukket? Kirken har normalt vært åpen i krisetider, men ikke denne gangen -. Vi blir oppfordret til å være digital kirke, her har vi nok mye å hente lokalt, bruk det som er å finne nasjonalt.

Når vi nå går inn i den stille uke, påskeuka, så vil jeg si at vi som kirke er her. Påska er ikke avlyst. Det ringes med flere av kirkeklokkene våre, og vi gjennomfører enkle dåpsgudstjenester med bare familie tilstede.

Selv om vi nå blir forhindret fra å møtes i fellesskap, ta frem Bibelen din og les tekstene som hører til hver enkelt påskedag. Bruk den nye salmeboka og gjør deg kjent med den. Les påskesalmene, og syng gjerne med på sendingene.

I år er det kanskje lettere å finne frem til ro, stillhet, ettertanke og refleksjon. Gi rom for tro og tanke. Snakk gjerne med noen om det.

Den kristne troen gir håp for livet her på jorda og for evigheten. Påskens budskap handler om Jesus Kristus som døde og vant over dødskreftene. Døden er ikke det siste. Det gir håp. For min del er det noen salmetekster som trer frem ved påsketider. Jeg vil trekke frem en av salmene til Svein Ellingsen som du finner i Norsk salmebok 209:

1 Døden må vike for Gudsrikets krefter!

Du som var død, er vår Herre i dag!

Kristus, du lever og står ved vår side

her hvor vi rammes av jordlivets slag.





2 Selv om vi føler oss svake i verden,

bærer vi i oss et grunnfestet håp:

Livets oppstandelse påskedagsmorgen,

underet, skjedde på ny i vår dåp.





5 Døden må vike for Gudsrikets krefter!

Livet er gjemt i et jord-dekket frø.

Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve.

Se, i oppstandelsens lys skal vi dø.

Døden må vike for Gudsrikets krefter. Hver søndag er en påskedag. Vi ser frem til å møtes igjen!

God påske!