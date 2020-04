Trollstigen blir nok åpen denne sommeren også

Leserbrev

La oss ta lærdom av hvordan vi taklet rassikringen og avviklet trafikken i Trollstigen i 1999.

Skal vi tro oppslagene i TV 2, går det mot stenging av vegen over Trollstigen i sommer, dersom det skulle lykkes å få statlige midler til rassikring i år.

Det vises til intervju med ordfører og turistverten i Isterdalen, som mener at dette er en god idé, p.g.a. koronaviruset som herjer i verden, og at det kommer lite turister til vår del av landet kommende sesong.

For den øvrige reiselivsnæringa blir litt slik, «tåler du den, så tåler du den».

Trollstigen er et nasjonalt reiselivsikon, den styrer de store turiststrømmene, ikke bare i Rauma, men for hele fylket og vår region.

Jeg vil sitere varaordfører Viktor Valdal i Fjord, som holder til på den andre siden av Trollstigen. «Det mener jeg er et dårlig forslag og advarer mot stenging. Det vil være nådestøtet for reiselivsbedrifter som sliter fra før. Dersom vi får kontroll på koronaviruset før sommeren, vil det trolig komme mange nordmenn som ønsker å feriere i eget land. Da kan ikke Trollstigen være stengt. Sjølsagt skal vegen sikres, men det arbeidet bør ikke skje midt i den travleste turistsesongen. Steng heller vegen ut i august og driv anleggsarbeidet kanskje over to år.»

Det er flere årsaker til at anleggsarbeidet ikke bør og ikke kan starte i sommer. Statenes vegvesen har identifisert 11 steinblokker på mellom 100 og 1.000 kubikkmeter, som antas være ustabile., og som kan rase ned på vegen. Ti av blokkene er sannsynligvis ikke sikret på noen måte, mens en av blokkene ligger bak et sikringsnett som ble montert sist det ble gjennomførte større sikringsarbeider i Trollstigen i 1999/2000.

Det er ikke gjort grundig kartlegging av disse blokkene. Området er kun observert fra dronefoto, og observasjonene er ikke så gode som om man hadde inspisert fjellveggen hengende i tau, heter det i rapporten.

Dronefotografier tatt i 2015 og 2016 er blitt brukt til å lage terrengmodeller som skulle hjelpe til med å avsløre om blokkene beveger seg. Nøyaktigheten i modellen er på 1–3 centimeter. Analysen viste ikke noe bevegelser i terrenget i året som var gått mellom bildene, utover at enkelte løse stener hadde rullet ned en ur.

Lars Harald Blikra kjent fra «Mannen»-overvåkingen sier at skulle en få en nøyaktig overvåking av Trollstigen, burde det brukes radar, som gir en oppløsning på en millimeter. Geolograpporten foreslår radarkartlegging med Insar-radar som et av tiltakene i arbeidet med å sikre de ustabile steinblokkene i Kjelstadlinja og Grustaksvingen.

Geolog Halgeir Dahle uttaler at det ikke er snakk om en overvåking av fjellet, men en eventuell kartlegging hvor radar måler bevegelser i 1–2 uker, og så settes opp igjen et halvt år seinere for å avdekke endringer. Men dette er ikke noe som er vedtatt. Det er et av flere anbefalte tiltak i rapporten. Han er ikke uroa over at det ikke er satt i gang radarkartlegging av blokkene.

Det er mange utfordringer knyttet til skredsikring av Trollstigen, sier Halgeir Dahle. Terrenget som skal sikres, er veldig vanskelig tilgjengelig, og i tillegg må mesteparten arbeidet gjøres om høsten, siden dette er en turistveg som man ikke vil stengt i sommersesongen. Geolog Halgeir Dahle vil derfor når tiden er inne ha et dialogmøte med bransjen og sørge for at det sikringsoppdraget vi eventuelt lyser ut, er realistisk å få gjennomført.

Her vil jeg oppfordre partene til å bruke Romsdal Reiseliv og Handel (RRH) som en parter som fører dialogen på vegne av reiselivet generelt. Det er viktig at kompetansen som RRH innehar blir brukt og hørt i denne saken. RRH har tidligere sendt ut en pressemelding som er gjengitt i pressa, vedr. sikringen av Trollstigen, som på en god måte gir en balansert framstilling på hvordan saken bør håndteres i media og den praktiske tidsbruken vedr. åpning og stenging, som gjør at bransjen generelt ikke knekker nakken.

Som varaordføreren på andre siden av Trollstigen sier; «jeg tviler på at det vil være nok tid til å starte opp rassikringsarbeidet i år. I rapporten fra Statenes vegvesen står det at det fremdeles står igjen en del utgreiinger og undersøkelser med hensyn til rassikringsarbeidet skal gjøres som fjellsikring i dagen eller en tunnelløsning som er om lag tre ganger så dyr som fjellsikring i dagen.»

Det er heller ikke gjort tilstrekkelig undersøkelser på hvor farlig de 11 blokkene i fjellsida er.

Alle parter må hjelpe vår ordfører og øvrige politikere med å trykke på de «knappene» hver enkelte av oss kan bidra med, og få Trollstigen tilbake på førsteplass på fylkets rassikringsliste.

Trollstigen som «reiselivsprodukt» er avgjørende for reiselivsnæringa for et være eller ikke være, i vår kommune, fylke og region.

Vi må alle sammen presse på for at samferdselsutvalget og fylket får resatt prioriteringslista over rassikringsprosjekt i fylket, slik at Trollstigen får igjen sin rettmessige plass på toppen av listen.

Dersom fylket avviser Trollstigen på listen, påtar fylket seg et stort ansvar for reiselivsnæringa i fylket og sikkerheten for nærmere en million turister som hver sesongen besøker Trollstigen.

Med sterke og gode fylkespolitikere som ordfører Yvonne Wold og leder i Møre og Romsdal Arbeiderparti og fylkesvaraordfører Per Vidar Kjølmoen, begge sitter i fylkesutvalget, har Rauma to gode stemmer inn i fylkespolitikken.