Leserbrev

"Eldre føler seg sviktet"

Hevder eldrerådet i Rauma, og utfordrer ordfører og annen makt til å gjøre noe.

Nå gjør vi alle en innsats for å beskytte de utsatte og sårbare gruppene i samfunnet, eldre og yngre med underliggende sykdommer, samt tilfeldige andre i alle aldersgrupper.

Vi er vitne til en nasjonal dugnad uten sidestykke i moderne tid, hvor alle burde være inneforstått med at hver enkelt må bidra med sitt. Hvor sentrale politikere har begravd stridsøksen for å kunne løse denne krisen sammen.

Derfor mener jeg at eldrerådet i Rauma bommer med sin kritikk.

Selv om mange eldre føler seg ensom og utrygg i denne vanskelige tiden, så er dette noe som rammer alle i samfunnet nå, uavhengig av alder.

Tiltakene som er satt i verk for å beskytte de sårbare gruppene fra å få dette viruset, rammer storsamfunnet hardt.

Flere hundretusener mister sin inntekt, bedrifter går konkurs, og Staten har åpnet oljefondet på vidt gap.

Vi er i en situasjon der alle i landet har det vanskelig.

Nå er det tid for at vi alle bidrar positivt så godt vi kan, med det vi kan, også de sårbare gruppene som hele landet anstrenger seg til bristepunktet for å beskytte.

Verden er i en unntakstilstand, og krisesituasjon.

Stat, kommune og ordfører kan ikke ta ansvar for alt.

Hver enkelt av oss må ta ansvar nå. Jeg foreslår at vi alle senker terskelen, og er mer flink til å ringe hverandre i denne vanskelige og krevende tiden.

Eldrerådet kan feks. oppfordre til, og legge til rette for at ensomme eldre kan ringe andre ensomme eldre.