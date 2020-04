Bot og bedring

Leserbrev

Den 2 april var kommunestyret innkalla til møte. P.g.a. av den spesielle situasjonen i landet og verda så skulle møtet gjennomførast digitalt. Det var muleg å delta frå ein plass på rådhuset. Eg hadde også eit medisinsk ærend på Åndalsnes, så eg benytta meg av tilbudet om å vere på rådhuset.

Og eg legg heller ikkje skjul på min begrensa kunnskap om data og digitale verkty.

Eg kom inn til Åndalsnes sentrum kl. 13.00 og parkerte på p-plassen mellom bokhandelen og Tindesenteret. Det var ikkje ein einaste bil på området, ikkje mot jernbanestasjonen heller.

Eg var ut av bilen og såg etter at den ikkje stod på kvit stripe eller for nære H.C. Plassen.

Det eg gløymde var å stille skiva. Den hadde ein time for mykje sommartid.

I snødrevet skunda eg meg opp til rådhuset der eg vart svært godt motteken. Men også ekspertane på rådhuset hadde problem med å få alt å fungere, men når møtet starta kl. 14.00 var alt iorden, og eg var med.

Møtet skal eg ikkje sei noko om, men eg trur at for publikum var dette dårleg reklame for å få nye folk med i lokalpolitikken. Og eg oppdaga raskt at eg hadde undervurdert tidsbruken sterkt.

Då tida var komen for at eg brukar å ta fjøsstellet, var langt over halvparten av sakene att, men som vi veit er sauene «ålreite dyr», så eg satsa på å fullføre møtet. Og det er heller ikkje så mange dyr eg har, berre like mange som er med i kommunestyret. Noko anna samanlikning skal eg ikkje gjere, men eg har innslag av sorte får.

Når klokka hadde passert 20.00 då mista eg kontakten med resten av kommunestyret, og sjølv med god hjelp kom eg meg ikke på lufta att, og eg bestemte meg for å avslutte og fekk varsla om det.

Kl. var nesten 21 då eg pakka ned PC, putta musa i lomma, og skunda meg ned til blien for å reise heim for å ta fjøsstellet. Sjølv om det hadde kome ein del snø var bilen lett å finne, for den stod like åleine som han gjorde åtte timar tidlegare.

Med kort avstand til lensmannskontor og parkert politibil fjerna eg all snø frå alle rutene, og då eg tok siste draget over frontruta så oppdaga eg parkeringsbota eg hadde fått.

Bota skal eg betale, om ikkje med glede, men med ein flir om munnen. Og eg skal betale ved forfall sjølv om det ikkje alltid er praksis hos kommunen.

At økonomien i kommunen er så dårleg kan neppe stemme når det blir leigd inn folk for å gå rundt i snøstorm i eit nesten heilt bilfritt sentrum.

Når det gjeld mitt forbedringsarbeid og endra praksis så skal det starte straks.