Eldre føler seg sviktet av storsamfunnet

Leserbrev

Mange av disse, bor hjemme hos seg selv og har ikke noen tjenester fra hjemmetjenesten, fordi de i utgangspunktet er friske nok til å klare seg selv.

Mange har heller ikke slektninger og pårørende som bor i nærheten og blir således helt isolert. Flere forteller at de sitter i ensomhet i egen bolig, med tv som eneste kontaktpunkt med omverden.

På nyhetene fra tv-skjermen får de høre at det er akkurat de som er i risikogruppen, det er de som kommer til å dø. Dette går ut over psyken og flere forteller om søvnløshet og store bekymringer.

Barn og unge får fokus fra regjeringen og mediene, krise og kontakttelefoner er opprettet slik at de kan henvende seg og snakke med noen når de har behov for det. Men hvor er tiltakene for de eldre?

De som sitter mutters alene og får høre at det er de som er truet? Hvor er regjeringen? Ikke et trøstende og beroligende ord. Hvor er mediene og andre? Det er ingen som har fokus på denne problematikken.

Hva er gjort, kan gjøres, fra Rauma kommunes side i sakens anledning?

Utfordrer herved ordfører, rådmann å gi en tilbakemelding.

Jeg mener det er uverdig at mange eldre skal sitte i ensomhet og føle på angsten. Krever at regjeringen og Stortinget snarest må sørge for at også denne gruppen blir ivaretatt i denne vanskelige tiden.