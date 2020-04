Eiendomsskatt i en krevende tid

Leserbrev

Rauma Høyre prøvde i siste kommunestyremøte (02.04.20) å få med ordføreren på et forslag om at rådmannen måtte utrede muligheten for å senke/fjerne eiendomsskatten i 2020 for privatpersoner og ikke minst næringslivet.

Når det nå har blitt 335 flere arbeidsledige i Rauma på en måned er det all grunn til å slå alarm. I tillegg kommer alle de som er permittert, og ikke minst bedriftene som virkelig har møtt veggen.

Rauma Høyre har for lengst tatt innover seg krisen vi står midt oppe i. Det er imidlertid grunn til å spørre seg om ordføreren har tatt dette innover seg, når hun blankt avviste å ta vårt forslag om at eiendomsskatten burde fjernes/settes ned for resten av året videre til utredning.

Rauma, Norge og resten av verden står midt i en kjempekrise. At man da velger å ikke snu hver stein for å prøve å hjelpe våre innbyggere er både forunderlig og ikke minst skuffende.