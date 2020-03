Høyre, budsjett og eiendomsskatt

Leserbrev

På nettet til Åndalsnes Avis, publisert 28. mars, går gruppeleder i Rauma Høyre ut og vil fjerne eiendomsskatten for 2020. Et utspill så merkelig at jeg knapt kan tro at det er alvorlig ment. 12. desember i fjor ble budsjettet for Rauma kommune vedtatt i kommunestyret. Alle som var med på den prosessen vet hvor trangt kommunens budsjett er. Hver krone som er prognosert som inntekt, og vel så det, er også brukt til tjenesteyting. Budsjettprosessen var riktig tidspunkt til å foreslå kutt i eiendomsskatten, men jeg kan ikke huske at det ble fremmet da.

Det kan se ut som om Høyre nå har en ekstra kommunal pengesekk liggende som vi andre ikke er kjent med, og som kan brukes fritt.

Det blir foreslått å kutte eiendomsskatten ut året, som et bidrag til statens krisepakke. Inndekningen blir forbigått med ”Vi vil kunne løse det økonomiske på ett eller anna vis.”

Så enkelt er det imidlertid ikke å plukke ut et ukjent antall millioner ut av et kommunebudsjett. Dersom Høyre har et knakende godt forslag til å erstatte de millionene som skal tas ut av budsjettet, så er jo det mye mer interessant enn en ønsketenkning om å bruke pengene to ganger.

Et kommunebudsjett er bindende, og dersom man tar ut inntekter så må disse krone for krone erstattes av andre inntekter, eller utgifter kuttes. Vi vet også at kommunen drives svært effektivt sammenlignet med andre kommuner. Det gjør det i denne sammenheng ekstra vanskelig å finne kutt. Mesteparten av kommunens utgifter går til lønn, og de desidert største sektorene er helse og omsorg og skole.

I fjor brukte helsesektoren 17 mill. over budsjett, og underskuddet i kommunen som helhet havnet på 9,3 mill som må inndekkes de kommende år. Merforbruket er ikke under kontroll. Vi står nå foran en pandemi som ingen kjenner konsekvensene av, og der det nettopp er helsesektoren som vil få uante oppgaver og belastninger.

På forrige møte kritiserte Høyre posisjonspartiene for at bygging av u-skole i Måndalen ikke hadde driftsmessig dekning lenger enn ut økonomiplanperioden, altså 2023. Nå går Høyre ut og foreslår å ta diverse millioner ut av årets bindende budsjett. Og det uten inndekning. Uforståelig for meg.