«Hold dere hjemme»

Leserbrev

Jeg er veldig glad i hyttefolket vårt og for at dere vil tilbringe fritiden deres i Lesja. Men jeg vil bli enda mer glad i dere om dere kan lytte til rådene om å bli hjemme - ikke på hytta - nå og i tiden fremover til hele landet har fått bedre oversikt over utviklingen av koronaviruset. Det er et faktum at vi er få innbyggere og derav også rigget med helse-og omsorgstjenester til antall fastboende. Vi er ikke rustet til å ta imot flere ganger antall innbyggere enn det vi er i situasjonen vi nå står midt oppe i. Vi har ikke legekapasitet nok, hverken i Lesja, eller på legevakten i Sel, til å ta hånd om alle dersom vi nå får smittende i kommunen vi ikke har oversikt over og det oppstår krevende situasjoner. Vi kan ikke sette oss i det dilemmaet at det f.eks må tas etiske valg. Det er allerede nå et betydelig press på de som jobber på koronasenteret vi har etablert sammen med Dovre. Og vi aner ikke hva de neste dagene vil inneholde. Det er kommunene som har ansvar for alle som til enhver tid oppholder seg innenfor kommunegrensa og har behov for helsehjelp. Vær så snill og tenk dere om og ikke fall for fristelsen om å dra på hytta nå. For det er nå vi små kommuner kan bli ekstremt sårbare - dersom vår beredskap blir utfordret ytterligere.

Dette er en nasjonal dugnad der dugnaden består i å holde seg hjemme. Tiden er ikke inne for egoisme. Skal vi bestå eksamen i denne unntakstilstanden må alle gjøre hjemmeleksa si.

Hold hodet kaldt og ta vare på hverandre slik at flest mulig kommer seg velberget gjennom krisen vi nå er inne i.

Mvh

Mariann Skotte

Ordfører i Lesja