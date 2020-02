Mot samme mål

Leserbrev

Vedtaket som var gjort i kommunestyret den 12.02.20 er eit kraftig signal og ei konkret handling. Frå 01.08.20 vil vi ha ein person som skal jobbe kun med mobbeproblematikk i Raumaskulen.

Kvar einaste dag, på kvar einaste skule er det store og små elevar som er redde, som er lei seg og som gruar seg til å gå på skulen.

Ja, vi har mange lærarar og andre faggrupper i skulen som gjær ein formidabel innsats for at barna skal trives i tillegg til å lære, men vi ser av elevundersøkelsar år etter år, samt i tilstandsrapportane, at vi må jobbe enda meir intensivt for at alle skal trives og ha det godt. Elevane treng enda fleire trygge, stabile voksenpersonar som er i lag med dei, også før dei store utfordringane dukkar opp. Personar som kan være ute i friminutta, inne i timane, som følger til skulebussen osv. Vaksne som er der elevane er.

Elevane har frå før eit hjelpeapparat som observerar, analyserar, skriv rapportar, går i møter og som planlegg før tiltak vert sett inn. Elevane treng og vaksne som leikar, som er modell, som veiledar og motiverar, der elevane er.

Eksempelvis ein miljøterapeut; «Miljøterapi er en systematisk og gjennomtenkt tilrettelegging av miljøets psykologiske, sosiale og materielle/fysiske betingelser i forhold til individets og gruppens situasjon og behov. Hensikten med miljøterapi er å fremme individenes muligheter for læring, mestring og personlig ansvar».

Tidsskrift for velferdsforskning skriv: «Skolen har både rollen som velferdsinstitusjon og en yrkesforberedende rolle. Den skal være for alle barn og unge, uansett forutsetninger. Det eksisterer et dokumentert behov for å supplere lærerrollen med yrkesgrupper som har et sosialpedagogisk fokus og som i hovedsak arbeider utenfor klasserommet» .

Utdanningsforbundet skriv i artikkel frå 2018: «Flere ansatte fra andre yrkesgrupper trengs, ikke bare for at lærerne skal få gjort jobben sin skikkelig, men fordi elevene har behov for hjelp fra yrkesgrupper med en annen kompetanse enn det lærere har. Elevene trenger et godt lag rundt seg – der vaktmestre, helsesøstre, spesialpedagoger, miljøarbeidere, psykologer og andre fagfolk jobber sammen med lærerne. Elevene er på skolen for å lære. For at de skal lære mest mulig trenger de lærere som kan bruke all sin tid på elevenes læring. I tillegg trenger de et støtteapparat som løser utfordringer i skolehverdagen».

I 2017 fekk opplæringslova nye krav med rett til trygt skulemiljø, der det er nulltoleranse mot krenking, og alle tilsette i skulen har ei aktivitetsplikt, dvs: «alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis dei får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har eit trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø».

Vi treng nye yrkesgrupper inn i skulen. Dette er ikkje ei konkuranse om kven som er flinkast eller gjer beste jobben med elevar. Dette er alvorleg. Vi skal spele på samme lag for ein best muleg skulekvardag, for alle elevar og vaksne.

Arbeidarpartiet i Rauma har programfesta at vi vil utrede bruk av miljøterapeut i grunnskulen slik som våre nabokommunar har gjort med vellukka resultat. Vedtaket 12.02.20 vil være eit godt supplement i arbeidet med mobbefri skule.