Leserbrev

Det er trist å se at en tidligere rektor og mangeårig politiker ikke tar seg tid til å lese vedtaket før han deler sine negative meninger. Vedtaket sier ingenting om at det skal ansettes mobbeombud, det skal ansettes/omdisponere en person til å jobbe dedikert med mobbing i Rauma-skolen, en som kan sette mobbing på dagsorden og finne prosjekt og andre tiltak som både elever, lærere, foreldre, ja alle i Rauma-skolen blir involvert i. Dette er kun et ærlig forsøk på å gjøre noe med økende mobbing.

At flere går ut og er negative til vedtaket synes jeg er trist, vil vi ikke bekjempe mobbing? Jo det tror jeg alle vil, og da må vi løfte i flokk. dette kan være starten på en bedre hverdag for barn og unge Rauma.