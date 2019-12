Frivillig besøkstjeneste for eldre

Leserbrev

Rauma Frivilligsentral, Den Norske Kirke, Røde Kors og Frelsesarméen har alle en form for besøkstjeneste, og nå ønsker de å samarbeide om å bygge opp en god besøkstjeneste i Rauma kommune.

Det er veldig positivt for våre eldre, og kan hjelpe mennesker med å få en bedre hverdag. Det kan bidra til å motvirke ensomhet som det er mye av for eldre som bor hjemme. Det er også positivt ved at de eldre kan bo lengre hjemme, noe flertallet selv ønsker.

Som frivillig besøksvenn eller aktivitetsvenn så bestemmer du selv, sammen med den du besøker, hva dere vil gjøre. Det viktigste er at du er et medmenneske og en samtalepartner.

Videre kan det være et rent kaffebesøk der begge får snakke om løst og fast.

Jeg må få sitere grunnleggeren av Røde Kors sin besøkstjeneste, Jens Meinich, som sa at; «Den beste medisin for et menneske er et annet menneske». Eller et annet slagord som Arnulf Øverland har sagt. «Der er en lykke i livet som ikke vendes til lede, det at du gleder en annen er den eneste glede». Det som kjennetegner begge disse sitatene er at det er en vinn-vinn situasjon for begge ved at det gir noe både til den som får hjelp og den som gir hjelp.

Jeg kan garantere at man lærer masse og det gir masse å være frivillig besøksvenn. Derfor håper jeg mange melder seg til tjeneste på nyåret da det er tenkt startet.

På nyåret vil det i Åndalsnes Avis bli orientert om hvem som skal kontaktes for den frivillige og eldre.

Det var det jeg hadde på hjertet.