Sammen for et sterkere Rauma

Leserbrev

Det er når ny skole står ferdig i Måndalen at jobben egentlig begynner.

Torsdag gjorde kommunestyret i Rauma vedtak om å bygge ny 1.-10. skole i Måndalen på nytt. Det er blitt jobba godt politisk for å få vedtaket, men dette hadde ikke vært mulig å realisere nå uten at næringslivet hadde kommet så sterkt på banen. Det er en av Raumas største styrker at vi har et så framoverlent næringsliv som er villig til å bidra til felles løft for Raumasamfunnet.

Forhåpentligvis kan vi nå komme raskt i gang med å bygge en ny, flott skole med Newtonrom/realfagslab, og bruke byggingen som en mulighet til å styrke satsinga på realfag i hele Raumaskolen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har presentert dystre prognoser for folketallsutviklinga, og elevtallsgrunnlaget er ventet å synke i hele Rauma.

Vi tror at ro rundt skolestruktur, både på Sørsida og Nordsida, er en nødvendig forutsetning for å kunne bygge sterke samhold og jobbe målretta med vekst i hele Rauma. Men en ny barne- og ungdomsskole vil på ingen måte være tilstrekkelig til å nå snu trendene. Det er den dagen at skolen i Måndalen står ferdig at den egentlige jobben begynner.

Rauma Arbeiderparti har programfestet å utvikle egne strategier for vekst på Sørsida og Nordsida. Dette er nå vedtatt i kommunestyret som en del av det felles budsjettvedtaket fra Ap, Sp, SV, MDG og PP.

Kommunen kommer ikke til å være i stand til å løse denne utfordringa alene. En bred mobilisering med innbyggere, næringsliv, frivillige lag og organisasjoner, samt regionale støttespillere vil være nødvendig for at vi skal kunne nå ambisiøse mål om vekst og framgang i både bygd og by i Rauma.

Den nære historien vår viser at det er fullt mulig å lykkes. Fra midten av 2000-tallet har Rauma kommune systematisk slått alle prognoser om negativ folketallsutvikling i Rauma. Selv om kurvene har flatet ut de seneste årene, er det fullt mulig å komme tilbake dit vi var om vi klarer å forene alle gode krefter.

Dette er den store jobben for Raumasamfunnet i åra som kommer. Vi ønsker alle god jul og godt nyttår, og gleder oss til å ta fatt på arbeidet i 2020.