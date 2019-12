«Det ble jul, allikevel!»

Leserbrev

Stabilitet i skole- og barnehagestruktur er ifølge innflyttere vi har hatt dialog med, ett av de viktigste kriteriene for valg av bosted. 20. juni fikk en samlet opposisjon flertall for en bestilling til rådmannen om at nybygg/renovering av 1–10 skole i Måndalen skulle innarbeides i økonomiplanen.

Det var derfor med stor skuffelse og bekymring vi på høsten fikk oversendt rådmannens budsjett og økonomiplan. Her viste det seg at kommunens handlingsrom var redusert på en dramatisk måte, der staten med jernhard hånd har kuttet kommunenes økonomiske evne med tosifrete millionbeløp. Rauma har fra før strekt strikken til det ytterste i forhold til investeringer, og vi er blant de kommunene som har størst vekst i låneopptak og gjeld. Når deler av kommunens drift ennå ikke er under kontroll, og vi mister Vågstranda med sine 400 innbyggere, er situasjonen mildt sagt svært vanskelig.

Under disse forutsetningene hadde ikke rådmannen funnet det mulig å opprettholde ungdomsskole i Måndalen, slik kommunestyret hadde bestilt, men lagt inn fornyelse av kun barneskolen. 8.–10. trinn var foreslått flyttet til Åndalsnes fra høsten 2022.

Dette var en fortvilt situasjon for de tidligere opposisjonspartiene, som nå var kommet i posisjon etter valget. Rådmannen hadde ved hjelp av ostehøvelen klart å få budsjettet til å henge sammen, til tross for at Rauma allerede er den 48 mest effektive kommunen i landet.

I tillegg er det allerede lagt inn i overkant optimistiske forventninger på inntektssida.

Å finne driftsmidler til å forsvare en tilleggsinvestering på 30 mill. netto, som ville gi kapitalkostnader på nær 2 mill., samt dekke opp rådmannens innsparte driftsmidler med 2,6 mill. årlig ved å flytte u skolen, var en håpløs oppgave i denne økonomiplanen.

For alle partier som hadde et partiprogram med uforandret skolestruktur i denne perioden, var det derfor som manna fra himmelen da en investorgruppe fra Måndalen kom med tilbudet om å finansiere det et ungdomsskolebygg ville koste.

Til tross for dette skal man ha etikken i høgsetet i forhold til å motta gaver. Sp og flere med oss i det politiske miljøet så en utfordring her, relatert til rådmannens sparte driftsmidler i de to siste årene av økonomiplanperioden. Dette gjorde at til tross for et flertall i formannskapet for å godta tilbudet, så var avstemmingen i kommunestyret høgst usikker.

I forståelse med ordføreren ble det varaordfører Magnhild Vik som fikk oppgaven med å ha en dialog med giverne, og å jobbe med mulige løsninger for å få et breiest mulig flertall i saken, samt en løsning som kunne forsvares i forhold til etisk reglement.

I løpet av denne prosessen kom løsningen, da giverne tilbød også å dekke de økte driftsutgiftene i hele økonomiplanperioden.

En stor takk til giverne for konstruktiv dialog, og nok et storslagent tilbud. Takk også til Magnhild for et iherdig arbeid med dialog mellom partene, og samordning med det politiske miljø.

Gevinsten fikk vi i kommunestyret 12. desember, der 21 representanter fant å kunne støtte fellesforslaget, som inneholdt å godta gaven fra investorene. Bare seks representanter stemte imot. Etter min egen grundige vurdering er det ikke noe etisk dilemma lenger i å motta en slik gave. Vi får fullført det prosjektet som det politiske flertallet hadde lovet før valget. Det omprioriteres ikke en krone fra andre områder eller tiltak i hele økonomiplanperioden, relatert til rådmannens budsjettframlegg.

Når enkeltpersoner fortsatt har betenkeligheter med etikken, og relaterer det til tiden etter 2023, som er etter økonomiplanperioden vi i forhold til kommuneloven nå drøfter, virker det noe søkt.

Jeg kjenner ikke til noen kommune som er i nærheten av å få slik drahjelp til samfunnsutvikling fra næringslivet, som Rauma. Kjøkkensak på sjukeheimene, kulturhuset, Måndalshallen, Romsdalseggen, kjøkkenløsning Helsehuset, er andre saker der offentlig- privat samarbeid har vært avgjørende.

Selv var jeg som ordfører så heldig å få delta i samarbeidet med Wenaasgruppen om realisering av kulturhuset. Wenaasgruppens ledelse av en krevende byggeprosess imponerte meg, og bidro i stor grad til at byggekostnadene ble en innertier i forhold til forutsetningene.

Jeg har store forventninger til at forhandlingene mellom kommunen og investorgruppa om dette nye byggeprosjektet, også vil føre fram til optimale løsninger på mange tema.

Til tross for at det en periode så dystert ut for skolestrukturen i Måndalen, så ble det jul allikevel, og en god jul, som i skillingsvisa «Jul i skogen»!

I et samarbeid med kommunens kanskje mest framoverlente næringsliv i Måndalen, har jeg tro på at «framtidstro og bolyst», som Sp hadde som overskrift i programmet vårt, også skal slå til i Måndalen.

God jul!