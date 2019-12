Når det vart som det vart, har eg bestemt meg for å gle meg

Leserbrev

Det kom for me at no må I jamen sjå te å få sendt ei takk te aviså heimefrå å takke fer at dei he greidd å skaffe teveie ein bladmann so skriv på eit verkele godt nynorsk! Han heite Stig Bruksås, men kainn e han? Frå kor? Ka mæ ein presentasjon slek me fekk av den nye journalisten frå Ålesund, Even Ørjasæter?

Stig Bruksås har, i tillegg til god språkføring, den nådegåva at han får sagt mykje med få ord. Eia var eg der! Ein digresjon : Eg fekk nyleg eit godt råd frå ein som ville meg vel: «Har du noko å seie, så sei det. Slutt å seie det når du har sagt det.»

Men altså: I sei det att: Takk for Stig Bruksås! I dre de so langt at I vel påstå han står for nivåheving av aviså.

Når det gjeld bokmålet, blir ikkje det heilt godt forvalta heller. Eg grøssar når eg les : «Dem sa at ...» i stedet for «De sa..» Kan det ha nåkkå å gjær mæ at bladstyraren kjøm frå Molde? Bror Torger påstod at han hadde hatt ei lærarinne derifrå so sa: «Dere skal si jeg slik som I gjør» . Sjølsagt kjøm de mykji bra frå Moille, og I kan vare raus å takke redaktøren for gode leiarar! Sjøl om både i å leiar i Noregs mållag etterlyser iallfall ein og annan leiar på nynorsk. Om ikkje anna så for å syne respekt for folk i bygdene ikring som nyttar nynorsk.

Ein annan feil (?) eg ser, ikkje berre i Å.A. men i storaviser som Fædrelandsvennen. Eksempel: «Sammen med kona si har de satt i gang et prosjekt.» Her skal det då visseleg vere han og ikkje de! Våg å imøtegå meg!

Men før eg blir altfor surmaga, vil eg dra fram noko meir positivt. Det er så mange gode lesarinnlegg på nynorsk som eg gler meg over. Takk til alle slike åndsfrendar! I farten kjem eg berre på Aage Wold, Ida Siem og Sølvi Lundin, i kvar sin kategori. Og så er det min gamle skolekammerat då, Kjell Ivar Remmem! Så mykje vetugt han får lire av seg på ei salig blanding av bokmål, nynorsk og dialekt! No må du hive de på mæ nåkkå att, du vaktmeister over fjella våre!

Fjella ja, I må få løv te å svippe innom gondolen au. På nynorsk! Eg såg på Facebok at det er andre som lik meg har tenkt på Setnesfjellet til den bruken. Men når det vart som det vart, har eg bestemt meg for å gle meg. Tenk å få komme på Mjølvaskaret att, dit eg brukte å gå før namnet Romsdalseggen var funne opp. Og som eg kommenterte : Dei som ikkje likar å bli forstyrra av banen og folkemengda på Aksla, kan vel berre snu før dei kjem så langt, så får dei det finaste av turen to gonger!

Eit ønske til slutt: Kan de ikkje prente løysing på kryssordet saman med vinnarnamna? Eg sender ikkje inn, får laurdagsavisa først onsdag veka etter, men likar å «prøveløyse» som tidtrøyte. Skulle gjerne visst dei orda eg ikkje greier.

Og heilt til slutt: Med nemnde postgang og stigande prisar; Kanskje eg får lov til å sende ei helsing om god jul til slekt og venner som eg heldigvis enno har rikeleg av i vakre Romsdal. Og gratulerer til Måndalen med næringsprisen! Flott valgspråk; Heiltre heilt heim. Marknadsføring på nynorsk gjer seg! Look to Lærum !

PS: Eg gler meg til presentasjon av Stig Bruksås!