Leserbrev

Svar til Vidar Skiri.

Takk til Vidar Skiri som har lest hele mitt leserbrev! Innrømmer gjerne at min fremstilling i siste kapittel av lakselordens oppkjøp av fiskeretter i Rauma elv, var veldig forenklet. Hensikten var ikke å provosere Vidar Skiri. Håpet var å få politikerne i kommunestyret til å tenke. Gondol blir det nok selv om reguleringsplanen mot alle solemerker skulle bli avvist i ettermiddag.

I likhet med lordens oppkjøp av fiskeretter som gav bygda mange arbeidsplasser, så vil Longship AS sine satsinger gi mange arbeidsplasser i Rauma fremover.

Opp gjennom tidene har utbyttet fra Rauma elv variert mye. Siste tiårene har det vært svært negativt. Rauma elv er nå endelig friskmeldt og Romsdalen AS har fått sin investor på plass. Svært mange synes dette er to solskinnshistorier. Og la oss håpe at det blir det i lang tid fremover for begge. Det er ikke mye som er mer magisk enn en storlaks i krystallklart elvevann! Når dette blir en suksess kan det likevel være at noen gremmes over tippoldeforeldrene som solgte fiskeretten.

Når det gjelder suksess for Romsdalen AS, så vil suksessen gjøre selskapet svært verdifullt. Om 7-8 år skal Longship AS trekke seg ut og ny kapital skal inn. Jeg håper på muligheter for lokale aktører men er redd det like godt kan bli et tysk pensjonsfond eller en internasjonal hotellkjede. Så om 50 år sitter vi å gremmes over utbytte som går ut av kommunen og hovedkontoret som er flyttet ut.

Litt mer tru, tålmodighet og utbygging i mindre prosjekter i flere steg, så hadde de lokale reiselivet klart å gi Rauma et løft, fordi Romsdalseggen er fortsatt i vekst!

Det gjelder å ha trua på det du driver med!

Det har du på en svært god måte bevist med ditt arbeid for Rauma elv og det føler jeg at jeg har gjort med min slektsgård (om Øverbøen står det i en bygdebok fra 1920: ringe jordarter og ingen dyrkingsmuligheter). Reiselivsnæringen og politikerne må forberede seg til neste mulighet!

Anders Øverbø