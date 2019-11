Leserbrev

Flere har stilt spørsmål ved tallgrunnlaget i Menon/Romsdalen AS sine framtidsanalyser for reiselivet i Rauma. Vi har ikke registrert at de har fått svar, og etterlyser dette på nytt. Så: Hvorfor er dette så viktig å få svar på? Spørsmålet er hvor mye vi kan forvente at reiselivsnæringa i Rauma vil vokse de neste 10 åra – med og uten gondol, samt de øvrige prosjektene til Romsdalen AS.

Svaret på dette er viktig, fordi det sier noe om hvor avgjørende gondolen er for kommunens reiseliv og økonomi i framtida. Satt på spissen: Skal gondolen redde oss – eller kunne vi klart å styre skuta godt uten? Menon/ Romsdalen AS legger til grunn en årlig vekst på 4 % de neste 10 åra. Dette er tidligere gjennomsnittstall for Vestlandet, om vi forstår det riktig. Problemet er at den gjennomsnittlige årsveksten i Rauma har vært på 9,1 % i perioden 2008-2017, og hele 14,5 % i perioden 2013–2017 (basert på tall i Menons rapport, side 7). Tallene er sammenfattet i tabell 1. Tilbake til framtida, som var hele poenget. Tabell 2 viser prognosene for de neste ti åra, med en gjennomsnittlig, årlig vekst på 4 %, 9,1 % og 14,5 %. Ingen av prosentsatsene er nødvendigvis riktigere enn de andre, men tabellen viser hvor store utslag de gir i et tiårsperspektiv, og at det greit å vite hvorfor det ene er valgt foran det andre. Graf 1 er en grafisk framstilling av tabell 2. En årlig vekst på 4 % vil, slik det også står i Menon-rapporten, gi ei omsetning på 280 mill. i 2030. Med en årlig vekst på 9,1 % (snittet 2008-2017) ender vi opp på 519 mill. Mens om de siste års eventyr fortsetter (2013-2017), altså med en vekst på 14,5 %, så har vi hele 972 mill. i omsetning i 2030. I Menon-rapporten ender vi opp med ei totalomsetning i reiselivet på 650 mill. i 2030, inkl. eksisterende reiseliv, gondol og øvrige nye tiltak.

Den årlige omsetningsveksten ligger til grunn for de øvrige prognosene i rapporten, verdiskapning og sysselsetting, slik at også disse avhenger av det valget man tar.

Derfor lurer også vi på hvorfor tallet 4 er brukt som grunnlag.