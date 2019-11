30 år gammel nødløsning

Leserbrev

Nok en gang må innbyggerne i Rauma kommune bruke avisa for å legge press på politikerne.

For oss virker det helt utrolig at man skal måtte mase for at et minimum blir opprettholdt. Et minimum som innebærer at en arbeidsgiver stiller med forskriftsmessige lokaler til sine ansatte og brukerne av lokalene. Et minimum av satsning på de ansatte for at de skal føle seg verdsatt for den fantastiske jobben de gjør. Et minimum av samvittighet for at de som har en forbindelse til barnehagen vi snakker om ikke skal føle skam overfor ansatte og barn for at de hverken blir sett eller hørt.

Vi snakker om Leiktun barnehage, men kunne sikkert snakket om flere opppvekstsenter eller omsorgsbygg i kommunen.

Vi har sikkert vært heldig i de jobbene vi har hatt. Der vi jobber er det gjort tiltak for støy, bygd nytt/restaurert når det er utgått på dato eller har vært behov for utvidelser. Og vi hadde vel alle sett oss lei om arbeidsgiver ikke var lydhør og ga blaffen i å tilrettelegge forholdene for at vi skal få gjort jobben vi er satt til å gjøre. Vi kan vel alle leve med nødløsninger ei tid, men det går en grense.

Rauma kommune har siden 1999, så vidt oss bekjent, operert med avdeling Rogna som ei nødløsning. Dette er et tidligere bolighus med to etasjer som egner seg dårlig som barnehagelokale, og nettopp derfor skulle det være ei nødløsning. De to andre avdelingene har også en utdatert standard, med uegnede arbeidsforhold og dårlige forhold for barna våre med tanke på støy og inneklima. Leiktun barnehage ble bygget i 1989, samme år som Måndalen barnehage. Det er altså et 30 år gammelt bygg med ei nødløsning som har vart i 20 år! Her må Rauma kommune ha fått mye igjen for pengene.

Men penger spart er ikke alltid penger tjent, og ingen med tilknytning til Leiktun barnehage føler seg prioritert eller satset på. Burde ikke Rauma kommune satse på de som er kommunens fremtid?

Hva tenker egentlig Rauma kommune om bygg som de eier? Og hva tenker politikerne som sier at Leiktun skal få julegave i år etter år? De har funnet millioner her og millioner der som skal brukes på Leiktun, men plutselig blir pengene borte. I 20 år har det vært lovnader om midler til oppgradering og fornying av Leiktun barnehage. Vi tror ikke lengre på julenissen, og vi er i ferd med å miste troen på kommunen vår.

Kanskje er vi storforlangende og naive som tenker at dette bør gå av seg selv. At kommunen som eier, arbeidsgiver og tjenesteyter følger opp bygningsmassen og lokalene mange ansatte og våre kommende generasjoner skal tilbringe store deler av hverdagen sin i. Hvor mye lengre skal vi ta til takke med ei nødløsning?