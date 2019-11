Politikarar, det kokar ned til dette: Ver framoverlente!

Leserbrev

Rauma kommune (RK) si samfunnsplan inneheld ein visjon om at folketalet skal auke. Det er eit mål. Me ser at elevtalet på ungdomstrinnet i Måndalen held seg stabilt på +/- 40 elevar i lang tid framover. Har ein tru på samfunnsplana vert me fleire.

Rådmannen fekk ei oppgåve frå kommunestyret i juni: Planlegg nybygg/renovering av ein 1-10-skule i Måndalen. Kva har ho så gjort? Alle argument i høyringsutkastet «Ny Måndalen skule - renovering nybygg» brukast som påskot for å leggje ned u-trinnet. Her har nok rådmannen ikkje gjort oppgåva si. Kva er så nytt under himmelen frå juni og til no? Kommunevalet, og ikkje så mykje anna. At vågstrandingane kom til å dra til Vestnes og at kommuneøkonomien er slunken, er noko me veit.

Kva gjer det med tilsette ved små skular idet sjølve oppvekstsjefen indikerar at ved våre skular er kompetansen og språktilbodet dårleg? Tilgongen til valfag lavt og ikkje nokon ønskjer å arbeide hos oss? Me føler oss ikkje heilt verdsatt og sett. Vil ikkje halve kompetansen forsvinne ved skulen idet eit u-trinn forsvinn? Samstundes vil det verte fleire elevar per lærar dit dei kjem. Ikkje akkurat ein vinn-vinn situasjon.

Dei nye kompetansekrava til lærarar i grunnskulen er me kjende med. RK byggjer no opp kompetansen blant lærarar gjennom KFK (Kompetanse for kvalitet), slik at me skal stå rusta nettopp til desse krava.

Kva gjer det med tilsette, foreldre og elevar idet me vert hengt ut for å bruke fleire kroner per elev enn skular i sentrum og såleis «brukar opp» pengane til dei andre elevane? God kjensle? Ikkje akkurat, men ein treng sikkert ikkje leite lenge før ein finn skular som brukar mindre kroner per elev enn dei mest kostnadseffektive i Rauma. Men kva for eit mål er det? Å bruke minst mogleg pengar per elev?

I 2013 brukte RK ca 10.000 kr over snittet per elev i forhold til kostragruppe 11. I 2018 brukte RK 12.900 kr under snittet. Lærarnormen skal vere eit minstemål, medan RK synes å bruke den som rettesnor. Verdiar er ikkje berre kroner og øre. I helse og omsorg, barnehage og grunnskule er det nokre fleire verdiar.

I ganske mange år har me no ved Måndalen skule sett mellom fingrane når det gjeld forhold ved bygningsmassen, uteområdet og utstyr til undervisning. For me har venta på vår tur. Vår tur til stolt å kunne vise fram skulen vår for nye elevar, foreldre og besøkjande. Det hadde vore kjekt å få kjensla av å bli satsa på.

Øverst på ønskelista vår er eit nybygg sør for Måndalen stadion, der me kan få til gode vegløysingar, betre nærleik til naturen og moglegheit til å nytte det flotte stadionanlegget like ved. Me lyt byggje for framtida og tenkje skulebygget skal stå der i 40-50 år.

Så politikarar, det kokar ned til dette: Ver framoverlente! Tru på samfunnsplana og sats på at alle deler av kommunen skal kunne vekse. La skulestrukturen vere som den er, bygg nytt i Måndalen og tenk det er ei positiv og naudsynt samfunnsinvestering og ein restart av fellesskapskjensla i Rauma. Det er no de har moglegheita. Ta den.