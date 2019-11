Leserbrev

Om fredagen fekk eg den store glede å vere med på den offisielle opninga av Nye Verma kraftstasjon. Dette er ei av dei største hendingane som har skjedd i Rauma kommune si historie, noko som vi og dei som kjem etter oss får glede av i generasjonar.

Til slutt fekk eg vere med på ein hyggeleg og god middag på Grand hotell. Der var det god mat med hyggelege sevitørar.

Men så kom den store overraskinga og skuffelsen. Eg har vore med på mange middager både langt nord og sør i landet, men det er første gongen eg har fått til svar at «det har vi ikkje» når eg har bedd om alkoholfri vin til maten. Eg spurde då om det ikkje var ei plikt å også ha alkoholfritt når dei fekk sjenkeløyve. Då fekk eg til svar at «det må du ta opp med leiinga»

Det passa ikkje å ta dette opp under ein elles hyggeleg middag, og det kan vere så pass interessant at det er greitt at andre får lese det.

Ein må vere førebudd på at under ein slik middag kan det vere fleire som køyrer bil og vil be om alkoholfritt av den grunn.

Dessutan er det på markedet så mange gode alkoholfrie vinar som ikkje står tilbake for dei som inneheld alkohol.

Det skal ikkje vere slik at den som ikkje ynskjer alkohol skal stikke seg ut for alle med å sitte og drikke saft!

Som sagt har eg alltid fått alkoholfritt når eg har bedd om det. Som regel gå servitøren med ei flaske som innheld alkohol og ei utan. Då seier du frå berre første gongen og sidan hugsar servitøren det.

På ein jubileumsmiddag for LVK på Bardøla hotell på Geilo for mange år sidan, var det så mange som køyrde bil og difor bad om alkoholfritt at då det leid mot slutten av middagen så kom dei inn og beklaga det sterkt at no hadde dei ikkje meir alkoholfritt igjen. Slikt kan då hende.

Men den raraste hendinga i så måte eg har vore med på, var ein stad det var invitert til middag på eit hotell som ikkje hadde sjenkeløyve. Då vi kom inn i matsalen, stod det to glamuggar på kvart bord, den eine med raud «saft» og den andre med blank «saft». Eg kjende godt med ein gong kva som varma når eg drakk, så eg tok den andre. Men resultatet vart at eg måtte køyre heim ordføraren i den kommunen der hotellet låg.

Les svaret frå hotellsjefen