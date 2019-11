Et skolekutt i Måndalen vil ramme idrettslaget

Leserbrev

Måndalen Idrettslag registrerer at det nok en gang er foreslått en endring i skoletilbudet i Måndalen, denne gang at ungdomstrinnet skal legges ned.

Vi vil i den anledning informere våre folkevalgte politikere om at en slik beslutning påvirker så mye mer enn bare selve skoletilbudet.

Måndalen Idrettslag er et ambisiøst idrettslag som virkelig brenner for brei og allsidig idrettsaktivitet for våre medlemmer. Vi er en gjeng med flinke personer i idrettslagets styre som brenner for å gjøre den store jobben som må gjøres, og vi har en helt unik gruppe med trenere, lagledere og andre ressurspersoner knyttet til idrettslaget vårt.

Måndalen Idrettslag organiserer aktiviteter som fotball, friidrett, ski og trim/turaktiviteter.

Vi har et fantastisk flott idrettsanlegg med fullskala friidrettsbane, stor og liten grasbane for fotball. Måndalshallen med kunstgrasbane, lengdegrop og klatrevegg. Tennisbane, klubbhus og garderobe.

I 2019 hadde Måndalen Idrettslag sju fotballag i forskjellige klasser, fra seks år til seniorfotball. Dette er en økning fra de siste tre-fire åra, og det er vi kjempestolte av.

Vi har hatt 30–60 personer med på friidrettstreninger, både egne utøvere – men også fra nærliggende bygder i egen kommune samt fra Vestnes.

Vi har klart å skape et idrettsmiljø som er attraktivt for Måndalen sine innbyggere, for Rauma sine innbyggere – og for innbyggere utenfor Rauma.

Det arrangeres Tinestafett på stadion vår, og det er snakk om at vi kan ta over deler av skolecupen i friidrett for Møre og Romsdal. Begge disse er aktiviteter som er tett knyttet til den lokale skolen både med tanke på ressurser og elevdeltakelse.

Vi har de siste to åra arrangert ungdomslekene i friidrett for landets beste 13 og 14 åringer, og det har skapt en betydelig positiv vekst i aktivitetsnivå for Måndalen Idrettslag i alle aktiviteter. Vi skal ha dette arrangementet også i 2020, og har søkt om fortsettelse i 2021–2023. Dette er en aldersgruppe som hører til ungdomsskolen, som nå foreslås nedlagt – som eventuelt vil ha store konsekvenser for oss som idrettslag.

For oss er det ingen tvil om at en nedleggelse av ungdomstrinnet i Måndalen vil bety redusert aktivitet i regi av Måndalen Idrettslag.

De som må andre steder på skole, vil mest sannsynlig drive fritidsaktiviteter og idrett der de går på skole. De fleste familier går for løsninger som er enklest og mest tidseffektive for deres familie, noe man ikke har problem med å forstå.

Vi vil også miste trenere, lagledere, kakebakere, besteforeldre og sponsorer. Vi er avhengig av alle. Det ville vært utrolig trist hvis det vi har jobbet knallhardt for de siste åra gradvis smuldres bort.

I 2022 er Måndalen Idrettslag 100 år, og vi har planer om en spektakulær feiring av idrettslaget vårt – basert på det aktivitetsnivået vi har i dag, samt en gradvis økning. Deler av feiringen innebærer store idrettsarrangement på både friidrettsbanen (større enn ungdomslekene), fotballbanen, i skisporet og i fjellet. Det vil bli vanskelig dersom vi ikke har samme giv og aktivitetsnivå som i dag.

Kjære folkevalgte politikere i Rauma;