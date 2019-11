Leserbrev

Som innflytter, og storbruker av Raumas natur både i jobb og privat sammenheng, har jeg fulgt den pågående gondoldebatten tett, i lang tid. En debatt som har delt lokalsamfunnet vårt på midten. En debatt som har blitt ekstremt svart/hvit: Enten så er du IMOT all utvikling av Rauma som destinasjon, eller så er du FOR gondol til Aksla. Men det er jo virkelig ikke slik det er. Begge sider av debatten har mange gode og viktige argumenter.

Det er fantastisk at man har klart å hente inn investorer som er villige til å legge enorme summer i utviklinga av Rauma og Romsdalen. At det er vilje og kapital til å investere i opplevelser, infrastruktur, overnatting og arbeidsplasser i vårt lokalsamfunn er noe vi virkelig skal verdsette. Som Lars Wenaas uttalte i ÅA tidligere så er denne muligheten ganske unik, og en slik investor bør man ta godt vare på, og forvalte investeringene nøye og på grundig gjennomtenkte prosjekt. Og bare så det er sagt, jeg er en stor tilhenger av utvikling, nytenking og tilrettelegging, gjerne i form av både gondol og nytt hotell i kommunen.

Men å investere i en gondol som skal frakte folk fra cruisekaia opp til Aksla, det er verken utvikling eller spesielt nytenkende, eller spektakulært for den saks skyld. Det virker rett og slett som et desperat forsøk på å kopiere noe man ser genererer arbeidsplasser og inntekter i for eksempel Loen.

I et par hektiske sommermåneder vil en gondol til Aksla garantert være en attraksjon som trekker dagsturister til Rauma, og genererer sesongarbeidsplasser og inntekter.

Men spørsmålet mitt er: Hvem er kunden på gondolen til Aksla i september, oktober, november, desember, januar, februar, mars, april og mai (sett bort fra noen cruiseanløp)? Hvor mange arbeidsplasser genererer gondolen utenom høgsesongen? Hvor mange overnattinger utenom høgsesong vil gondolen på Aksla generere for kommunens overnattingsbedrifter? Hvor mye lenger vil turistsesongen bli for lokale bedrifter, butikker og næringsliv med en gondol til Aksla? Det er jo det vi har behov for her i kommunen, ikke enda et produkt som kun er ment for en allerede hektisk høgsesong. Her ligger det 140 millioner kroner klare for å bli investert, vi må da klare å forvalte dette så vi får utbytte av det hele året?

En gondolbane til Aksla kommer til å gå på bekostning av så mye av det kommunen har investert i og bygget opp de siste åra, spesielt Romsdalseggen. Bygges det gondol til Aksla, vil for eksempel ikke Romsdalseggen lenger være aktuell som Nasjonal Turiststi. Og med estimerte tall på minst 50.000 mennesker over Romsdalseggen årlig innen 2023, vil det være store behov for nødvendige oppgraderinger og vedlikehold av Romsdalseggen, store kostnader som Rauma kommune må stå for, istedenfor å være del av en tilskuddsordningene gjennom Nasjonale Turiststier.

Og hva med Raumabanen, vi kan tilby Norges kanskje aller vakreste togreise, en gondol fra sentrum til Aksla vil garantert ta kunder fra Raumabanen.

Det er også mange, og noen helt vesentlige forskjeller mellom Loen og Åndalsnes, eller fjellet Hoven og fjellet Aksla, som er helt avgjørende for å se på suksessfaktoren mellom de to lokasjonene:

Gondolen til Hoven har ikke kommet i konflikt med noe eksisterende og etablert turområde / reiselivsprodukt som vi har her på Aksla.

Vintersesongen har et stort potensial på Hoven, og det jobbes nå blant annet med utvikling av et eget skianlegg på toppen av Hoven. Aksla og området rundt er ikke akkurat egnet for ski og toppturer i dag, og en gondol til Aksla vil jo ikke forandre dette.

I Loen ligger to store hotell (som samtidig er største eier i Loen Skylift), med 350 rom, spa og tennisbaner, og som i all hovedsak belager seg på bussturister som kun er på gjennomreise én natt. Disse bussgruppene utgjør en stor del av gondolens kunder, i tillegg til et stort antall cruiseturister (97 anløp i Olden, mot 37 i Rauma, 2019). Er dette en type turister (buss og cruise) som vi ønsker å satse på i Rauma?

Jeg synes man skal våge å tenke mye lenger fram, mer helhetlig, større, mer spektakulært, utvide turistsesongen, skape helårs arbeidsplasser, og ikke minst: Ikke ødelegge det vi allerede har bygget opp!

En liten tanke: Hvorfor ikke heller bygge gondol fra Romsdalen og opp på Blånebba? Sett turistene på toget i sentrum og send dem én stasjon opp dalen, før de går på gondolen rett fra perrongen. Eller på togturen eller sykkelturen ned igjen fra Bjorli, selg togbillett eller leiesykkel og gondolbillett i pakker. Tilrettelegg parkering og atkomst så gjennomfartsturistene i bil og bobil fristes til å stoppe, og ikke bare kjører rett forbi oss og opp Trollstigen. Med utsikt rett inn i Trollveggen, Romsdalshorn og hele dalen, anlegg noen fine, enkle vandreruter for folk der oppe, la dem som skal gå Romsdalseggen velge mellom å starte med en gondoltur til Blånebba, eller busstur opp Vengedalen. Lag et stinett for terrengsykling ned til Vengedalen.

Hele vinteren er skimulighetene store med Blånebba som utgangspunkt. DA snakker vi om å utnytte potensialet vårt, utvide sesongene, fylle hotellsenger og cafebord i lavsesongene, mer bruk av den unike Raumabanen, nye tilbud for skiturister, sykkelturister, og få turistene til å bli lenger enn det det tar dem med gondolen fra sentrum opp til Aksla. Og er ikke investorene med på denne tankegangen, ja da er de kanskje ikke de rette investorene å ha med i utviklinga av Rauma.

Debatten handler ikke om FOR eller IMOT utvikling i Rauma, den handler om å ta de rette valgene, og å tenke helhetlig.

Med optimistisk hilsen fra Rauma-patriot Matti Bernitz