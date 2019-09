Buss til Ålesund?

Leserbrev

Nylig ønsket jeg å tilbringe en dag i Ålesund. Siden jeg dro alene, ville jeg helst ikke kjøre egen bil, men derimot gjerne slappe av på buss.

En kjøretur fra Åndalsnes til Ålesund tar godt under to timer, men de fleste bussrutene viste seg å ta godt over 3,5 timer - de kjører om Molde. Den første bussen med kjørelengde på ’kun’ 2,25 timer, var 09:20-11:45, med bytte på Vestnes hurtigbåtkai, inkludert fornøyelsen av å vente 15-20 minutter i et busskur. Heldigvis var det sparsomt med regn og vind. Bussen kom frem forsinket 11:55 og brukte 2,35 timer.

Den siste mulige bussen tilbake som ’kun’ skulle bruke 2,55 timer, var 14:55-17:50. Men i så fall ble jeg tildelt kun tre timer i Ålesund og det ble litt i minste laget. Det endte derfor med retur-buss 17:55-21:30, dvs 3,35 timer. Jeg fikk mye for pengene! Buss til Vestnes, ferge til Molde, buss videre til busstasjonen og skifte av buss til Åndalsnes. Litt av en rundtur...

Iflg FramMR går det en buss fra Ålesund også kl 15:55. Den kommer frem til Vestnes 17:20, men siste Veøy-buss Vestnes-Åndalsnes starter 16:55, altså 25 minutter for tidlig til å korrespondere. Men om Ålesundsbussen hadde startet litt før og Veøy-bussen litt senere - og kanskje korrespondert uten å kjøre helt til Vestnes - hadde man kommet til Åndalsnes på kortere tid. Med litt fleksibilitet og små justeringer hadde i det minste dette vært mulig. Det meste er mulig med god planlegging og vilje.

Jeg klager ikke, som pensjonist har jeg god tid og kan kanskje nyte en slik rundtur!? Samlet kjøretid på 6 timer og 10 minutter, opphold i Ålesund på 6 timer. Verre ville det vært om jeg skulle besøke sykehuset eller dagpendle til Ålesund for jobb. Dessverre, glem det, det er ikke mulig uten å bruke bil - eller drosje. Dagpendle med buss til Molde, derimot, er lett. Til tross for at Ålesund er omtrent like tilgjengelig som Molde - med bil. Neste tur til Ålesund blir nok med bil.

Ønsker fylkespolitikere og -administrasjon i Molde at ingen i Rauma skal arbeide i Ålesund? Hvor mye brukes unødvendig av offentlige midler til drosjer for oppegående pasienter som gjerne kunne tatt buss i stedet for drosje? En politisk og administrativ skandale er vel bare fornavnet!?