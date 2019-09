Kommunalt Utvalg for Pleie og omsorg

Leserbrev

Pensjonistpartiet har i sitt valgprogram å arbeide for opprettelse av et utvalg i kommunestyret for Pleie og omsorg.

Noen generelle tilfeller hvor omsorgen svikter – blant annet fra Pårørendeaksjonen og Eldrekonvensjonen på Facebook, er:

Medisinering av eldre. Kunnskaper til de som beordrer medisinering og som deler ut denne. Dagens eldre bruker i snitt 7.5 medisiner hver dag.

Legetilsyn på sykehjem

Pasienttransport til spesialist/sykehus

Kvalitet på mat og servering gjør at flere er underernært på sykehjem

Bemanningen på sykehjem har ikke de nødvendige kvalifikasjoner

Dusjing og stell er for dårlig

Eldre som bor hjemme, er redde.

Kommunen har for dårlig legetilbud

I de mest graverende tilfeller kan klagen resultere i en tilsynssak ved Fylkesmannen, men i de fleste saker må pårørende prøve å få gehør for sine klager. Det er da utrolig nedverdigende evt. å måtte gå til lokalavisen/radio/fjernsyn e.l. for å få gehør.

Pensjonistpartiet Rauma fremmet derfor følgende Resolusjonsforslag på Landsmøtet i partiet mai 2018, som der ble vedtatt:

"Det opprettes et utvalg i hver kommune, valgt blant kommunestyrets medlemmer, på 3-4 medlemmer, som får som oppgave å følge opp at kommunen har et tilfredsstillende tilbud i helse-eldre omsorgen. Utvalget vil være en klageinstans for pårørende, men vil selv vurdere situasjonen innen de forskjellige ledd som har ansvar for helse-eldre omsorgen. Eventuelle avvik tas opp med Rådmannen som sørger for at eventuelle klagesaker blir lukket.

Resolusjonsforslaget ble oversendt de berørte departementer.