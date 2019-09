Dobbeltspill fra Senterpartiet

Leserbrev

Ingen som vil ha rødgrønt styre i Rauma kan stemme på Senterpartiet. Så er katta ute av sekken. Etter fire års rødgrønt samarbeid åpner Magnhild Vik for å samarbeide med Høyre, (men ikke med Hustad som ordfører). Dette kan ikke leses på annen måte enn at Vik vil spille ut sidene mot hverandre for selv å bli ordfører. Politikken er tydeligvis mindre viktig.

Det må ha kommet som en overraskelse på samarbeidspartnerne at Sp spiller på to hester. Innlegget fra MDG viser det med all tydelighet. Høyre er nok godt fornøyd.

Men hva vil Vik og Sp bruke ordførermakta til? De siste fire åra har det i grunn vært lite å høre fra Sp. Bygdekampene er det vel Ap som har tatt. I valgkampen har Vik vært mest opptatt av hvem som skal bli ordfører.

Akkurat nå kan ingen som ønsker rødgrønt samarbeid stemme på Sp. For plutselig kan en stemme til Sp være en stemme for mer Høyre-politikk. Sp bør derfor snarest avklare hvem de vil samarbeide med.

Det fortjener velgerne å få vite - før valget.