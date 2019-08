Vil Senterpartiet samarbeide med Høgre?

Leserbrev

Vi i Senterpartiet har ikkje peika på kven vi vil samarbeide med etter valet denne gongen, bortsett frå at vi har sagt at vi vil ha eit skifte i Raumapolitikken. Det er det også andre parti som har sagt, m.a. Ap og SV. Ved forrige val hadde vi ein avtale på førehand med Arbedierpartiet og SV, og som kjent fekk vi fleirtal. Eg trur veljarane likte at vi var såpass forutsigbare.

For meg er valresultatet avgjerande for kva som skjer i etterkant av valet. Vi skal forhandle om verv og fordele postar ut frå krav og interesser. Alle parti ønskar gjennomslag for mest muleg av sin politikk, og dette vil nok vise seg i det vi kjem fram til før konstituerande møte i oktober.

Då skal ordførar, formannskapsmedlemmer, planutvalsmedlemer m.m. velgast.

På samme måte som Møre og Romsdal Senterparti er det altså opent for oss å diskutere samarbeid med andre parti. Vi har derimot sagt at vi vil ha eit skifte i Raumapolitikken, og det betyr jo at vi ikkje støttar sittande ordførar. Men i og med at Senterpartiet nettopp er eit sentrumsparti, kan vi jo i utgangspunktet samarbeide både til høgre og til venstre i det politiske landskapet.