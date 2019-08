KrF er opptatt av trafikksikkerhet og klima

Leserbrev

For 10-15 år siden var det bare fire personer som syklet jevnlig fra Isfjorden til arbeid på Åndalsnes/Veblungsnes. Tre menn og en kvinne! I dag kan vi nesten snakke om en jevn strøm av syklister i Nes-stranda morgen og ettermiddag. Dette er en gledelig og ønsket utvikling som vi håper skal fortsette i hele kommunen. Da er det også nødvending å legge til rette for god trafikksikkerhet – særlig med tanke på myke trafikanter.

Arbeidet med gang- og sykkelveier har lenge vært viktig for Rauma, også i inneværende kommunestyreperiode har temaet vært til behandling i kommunale organer. Hovedplan for sykkelnett ble vedtatt i kommunestyret i desember 2015 og i februar 2016 gjorde kommunestyret vedtak om prioriteringer med bakgrunn i denne hovedplanen. Øverst på prioriteringslisten står jernbanebroen på Øran!

Utfordringen med mange planer og prioriteringer er at det ikke automatisk følger med penger og finansieringen skal komme fra ulike kanter. Staten har finansieringsansvar for europa- og riksveier, fylkeskommunen har finansieringsansvar for fylkeskommunale veier mens kommunen da sitter med ansvaret for kommunale veier. Når ingen ting har skjedd med jernbanebroen på Øran, så skyldes det at fylkeskommunen har brukt sine penger andre steder. I 2018 brukte fylkeskommunen 180 millioner til trafikksikring, men ikke en krone havnet i Rauma! Det er derfor gledelig at også andre partier – på fylkesnivå – nå signaliserer at de ser behovet for oppgradering av jernbanebroen på Øran.

Men også andre tiltak har det lenge vært behov for. Gang- og sykkelvei langs Holmemstranda, Gjerdsetbygda og særlig flere tiltak som kan trygge skoleveien for barn og unge.

KrF vil være en pådriver for å gjennomføre disse prosjektene!

Trafikksikre skoleveier og gang- og sykkelveier generelt er en forutsetning for at flere kan bytte ut biltransport med miljøvennlige transport til skole og arbeid. I den globale sammenhengen blir dette et lite bidrag for bedre klima. Men lokale tiltak som den enkelte personlig kan bidra med, er viktig for å innarbeide gode holdninger og gjøre klimaarbeidet til en naturlig del av vår hverdag.

KrF vil arbeide for en revisjon av kommunens klima- og miljøplan i kommende kommunestyreperiode.

Rauma KrF