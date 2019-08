Leserbrev

Fredag 30. august er det varslet nye, store klimastreiker over hele landet. I Møre og Romsdal blir det markeringer i blant annet Ålesund, Molde, Volda og Tingvoll.

- Vi støtter klimastreikerne og deres krav. Selv har jeg jobbet med klimaspørsmål i 20 år, og forstår de unges frustrasjon utrolig godt. Norges klimagassutslipp økte i fjor med 0,4 %. Hvorfor er ikke det toppsak på Dagsrevyen hver eneste dag? sier Carl Johansen, førstekandidat for MDG i Møre og Romsdal.

Det er imidlertid store forskjeller på hvem som stemmer når det kommer til valg. I aldersgruppen 18-24 er det bare 1 av 3 som stemmer i lokalvalg. For besteforeldrene deres, er tallet 2 av 3 - altså dobbelt så mange.

- Det er et paradoks at de unge tenker og handler grønt, men de stemmer ikke. Det er et demokratisk problem, og en stor utfordring for klimaet. Men om alle de som tenker på å stemme grønt i år, faktisk gjør det, kan dette bli det store klimavalget, og vi kan forandre norsk politikk for alltid. De unge kan avgjøre valget - hvis de vil, sier Johansen.

