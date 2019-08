Seremonirom og likebehandling viktige tema for kommunevalget 2019

Leserbrev

Alle har behov for å kunne begrave sine kjære i verdige omgivelser - livssynsåpne seremonirom er et reelt og økende behov i den norske befolkningen. Gravferdsbyrå melder at de har manglende verdige alternativ til kirkene.

Mangelen på gode seremonirom legger føringer på hvilken gravferd folk velger. Når de får høre at det ikke finnes egnede seremonirom lokalt, ombestemmer de seg og velger heller kirkelig gravferd, mot sin egen overbevisning.

Et godt lokalt seremonirom er en viktig sak for en stor velgermasse. Andelen av befolkningen som ikke er religiøse øker kraftig, og utgjør nå ca halvparten av befolkningen. I HEFs befolkningsundersøkelse i 2016 svarte 63 prosent at de mener kommunene bør tilby seremonirom som passer for og kan brukes av alle, uansett tro og livssyn.

Et godt seremonirom kan være et flerbruksrom, og et lokale som allerede finnes i kommunen, hvor kun tilpasning og tilrettelegging trengs. Leieprisen for et livssynsåpent seremonirom må være på linje med prisen for kirkelig gravferd. Flere kommuner i Møre og Romsdal har, eller jobber med, slike løsninger, bl.a. Ålesund og Sykkylven.

Andre saker som Human-Etisk Forbund jobber med er gravplassforvaltningen og inkluderende skole. Gravferdsforvaltningen må flyttes fra Dnk til kommunene, siden gravplassforvaltning angår alle og finansieres av kommunene. HEF får gjentatte meldinger om skoler som ikke følger opp retningslinjene vedrørende skolegudstjenester på en god og positiv måte, Inkluderende skoler som følger regelverk og anbefalinger vedrørende forkynnende aktiviteter er viktig for elevene.

En utvidet versjon av denne teksten er sendt til fylkets politiske partier – med oppfordring om å inkludere seremonirom og livssynsmessig likebehandling i partiprogrammene for lokalvalget i 2019.