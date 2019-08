Sentrumspartia går sammen om et nytt reiselivsprosjekt

Leserbrev

Reiselivsnæringa er gull verd for Møre og Romsdal. Næringa skaper arbeidsplasser og bidrar til kulturtilbud, spise- og overnattingstilbud og andre tilbud som er viktig både for oss som bor her og de som kommer tilreisende.



Slik vil vi ha det i åra framover også. Men vi er nødt til styre denne utviklinga i en retning som er godt for naturen, miljøet, klimaet og reiselivsaktørene som skaper næring av turisten som kommer.



Vi er glad for hver turist som kommer til Atlanterhavsveien, Trollstigen, Geiranger, byene våre og alle andre populære steder i fylket. Samtidig må vi sørge for å ikke ødelegge eller redusere attraktiviteten til perlene våre. Bl.a. vil vi intensivere arbeidet med å få ned utslippene fra cruiseskip. Cruisetrafikken er viktig for fylket vårt, men klima- og miljøavtrykket må reduseres kraftig.



Vi ønsker å fremme nye steder og opplevelser, om det gjelder mat-, kultur- og naturopplevelser eller gir folk ny kunnskap og innsikt. Og vi må bidra til at vi er et attraktivt reisemål hele året og slik sikrer helårs sysselsetting. For eksempel er naturbasert reiseliv integrert i forvaltningen av verneområder en spennende mulighet.

Derfor er vi samstemt i at fylkeskommunens reiselivsarbeid knyttet til ei slik satsing må forsterkes når det nåværende reiselivsprosjektet Reiseliv, mat og kultur 2018-2020 avsluttes, sier Senterpartiets Kristin Sørheim, KrFs Randi Walderhaug Frisvoll og Pål Farstad fra Venstre. De vil også knytte utdanning og forskning tettere opp mot utvikling av reiselivet, gjennom nye tilbud ved våre videregående skoler og høyskoler.



I dette bildet må hensynet til miljø og klima stå i sentrum. Da må vi sørge for at vi har et reint miljø der maten produseres, om det er på land eller i fjorden. Det er f.eks. lite troverdig med en satsing på grønt reiseliv hvis vi ikke får stoppet planene om et giftdeponi på Raudsand, sier Kristin Sørheim. Alle tre partiene har et sterkt engasjement for å hindre etablering av giftdeponiet midt i matfatet vårt.



For å styrke turistenes kollektivbruk vil jeg trekke fram programmet "travel like the locals" som Fram markedsfører, sier Randi Walderhaug Frisvoll. Dette programmet, som jeg har jeg vært tett på helt fra starten i fylket, handler om å gi turistopplevelser med offentlig transport. Rett og slett å få flere turister til å reise med rutebuss som oss lokale.



Jeg er opptatt av at flere steder i Møre og Romsdal setter i gang prosesser for komme med i innovasjon Norges program om Bærekraftig reisemål, sier Pål Farstad. Dette er viktig både av miljø- og klimahensyn i seg selv, og fordi turistene i stadig større grad velger reisemål som kan vise at de er opptatt av klima, miljø og bærekraft.