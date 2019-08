Pensjonistpartiet og Romsdalsaksen

Leserbrev

En av de viktigste grunnene til at jeg meldte meg inn i pensjonistpartiet var partiets syn på utredning av Romsdalsaksen.

Når Atlanterhavsveien skulle bygges var det og en lang kamp der et knapt flertall klarte å få dette realisert.

Som kjent ble denne korte vegbiten kåret til århundrets byggverk for 1900tallet, og det med rette.

Når vi i dag ser videoanimasjon av Romsdalsaksen er det lett å forstå at dette vil bli en ny stjerne på vegkartet som beundres av hele verden.

Ordfører og hele det politiske Rauma bør fronte Romsdalsaksen for her ligger muligheten for tilknytning med bru over Langfjorden.

Vi har mer enn nok undersjøiske tuneller som må renoveres hvert 20. år til en kostnad som sannsynligvis vil utløse nye bompengeperioder og hvor veien stenges og kolonnekjøres i årevis.

En trenger ikke vare diplomingeniør for å vite at vannet renn unna bakke og i alle undersjøiske tuneller vil vannet renne feil veg , altså inn mot midten. Dette er veldig store mengder som selvsagt må pumpes ut 24 t i døgnet hele året.

Når dette nødvendigvis er saltvann vil kostbare installasjoner ha redusert levetid.

Når det gjelder sikkerheten er det nok for meg å lese om folk som har opplevd brann i en tunell ,det er vanskelig å ikke bli grepet av slike skrekkhistorier på norske veger.

Alle politiske parti sier i dag at dei står for et renere miljø, men da blir det helt feil å gå inn for en forurensende Møreakse , det heng ikke på greip.

Pensjonistpartiet vil at myke miljøvennlige trafikkanter skal ha like stor rett til veg over fjorden som alle andre , men velger du Møreaksen stenges vegen i fjøresteinene for disse.

Ingen vet hvor lenge en har helse til å kjøre bil ,men jeg ser ofte eldre med handycapkjøretøy på gangvegen til Tresfjordbrua og tenker i mitt stille sinn at det er slik vi vil ha vegen bygd i framtida.

Pensjonistpartiet vil og øke kollektivtilbudet og ser blandt annet for seg en prøveordning med timeekspress til-fra Molde -Åfarnes-Vestnes hvor den treffer dagens rute Kristiansund-Volda.

Pensjonistpartiet sin visjon : Livsglede,framtid og folkehelse. Du trenger ikke vare pensjonist for å stemme på oss!

Godt valg!