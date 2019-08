Går SP for Møreaksen?

Leserbrev

Ynskjer dokke ein fylkesordførar frå SP, der sentrale delar av deira parti vil ha Møreaksen?

På Syltemartnan i helga, var 2. kandidaten til SP til fylkestinget, Geir Inge Lien klokkeklar på at han ynskjer Møreaksen. Det same har andre også tydeleg signalisert. Kristin Sørheim forsøker febrilsk å framføre at SP vil har utgreiing av Romsdalsaksen, som eit ledd i å «redde» valget. Men, kan vi stole på SP når deira ordførar både i Vestnes, Stranda og Misund hardnakka støttar Møreaksen?

Når eg på Syltemartnan i debatten, stod og såg kor «sinte» SP-folket i salen var når vi snakka om Romsdalsaksen, slo det meg at SP-leiinga garantert «seiler under falsk flagg». Aldri i verden om Sørheim klarer å styre SP-gruppa til å stemme for noko anna enn Møreaksen, og det bør dei fleste vere klar over.

Ei stemme til SP i fylkestingsvalget, er nok med stor sansynlegheit ei klar stemme til Møreaksen, dessverre. FrP kjem til å gjere det vi kan for å skaffe eit så stort fleirtal som råd for å få utgreidd Romsdalsaksen , flytebruer eller fortsatt ferjer. Vi legg ellers merke til at fleire begynner å verkeleg få kalde føter, når konsekvensane av å leggje E-39 gjennom Molde by no kjem klart fram.

Den enklaste måten til å hindre ei rasering av dei flotte områda inn mot Molde by, er å velge Romsdalsaksen