En liten hilsen fra nykomlingene

Leserbrev

Det er spennende tider i Rauma. Valg av kommunestyret for de neste fire årene er rett rundt hjørnet og i år har kortstokken fått et par nye kort inn i bunken. Kanskje kan det være en joker der? Vi i MDG i Rauma har nå vår første valgkamp og vi er spent på hvordan vi blir mottatt på valgdagen.

I media har vi vel vært mest synlige i en bestemt sak. Denne tenkte jeg å la ligge i denne omgangen. Vi har jo så utrolig mye mer å komme med en bare denne ene saken.

Det er vel ingen overraskelse at vi setter klima og miljø veldig høyt på vår dagsorden. Vi ønsker å bidra til å bygge et samfunn som er klar for fremtidens utfordringer og å ha et samfunn som også kan bidra til å dempe noen av utfordringene som er behørig varslet. Klimaet er i endring, og vi må endre våre vaner for å både bremse og takle endringene som skjer. Dette betyr på ingen måte at vi mener at vi må gå tilbake til hest og kjerre. Vår lokallagsleder er jo tross alt robotingeniør. Utfordringer og kriser gjør oss mennesker i stand til å utrette de utroligste ting og jeg har stor tro på at teknologien kan løse mange av de utfordringene vi står ovenfor. Men det krever en politisk vilje til å sette ressurser tilgjengelig.

Lokalt har vi mange dyktige bedrifter som står klar til å være en del av løsningen.

Vi i MDG ønsker å legge til rette for bedrifter og gründere som ønsker å bidra til et grønnere næringsliv og med å ta steget inn i det grønne skiftet. Jeg føler vi er godt rustet her i Rauma med mange mellomstore bedrifter som har vist seg meget omstillingsdyktige og innovative. Det har berget Rauma fra å bli veldig mye berørt av de økonomiske nedgangstidene som verden opplevde for kun få år siden.

Rauma er også en stor landbrukskommune. Landbruket i Norge er noe som trenger ny satsing. Vi trenger å øke vår selvforsyningsgrad, og vi trenger å spise mer kortreist mat. For å få til dette i et land med så liten andel dyrkbar jord så trenger vi at all landbruksjord er i bruk, og at det blir et større mangfold i hva vi dyrker. For å få til dette så ønsker vi å sørge for at det blir mer lønnsomt å drive de små og mellomstore brukene. Det blir da en bedre utnyttelse av landbruksareal og man får bedre kontroll på både jordhelse og dyrevelferd.

Vi ønsker oss levende bygdesamfunn i kommunen. Næringsutvikling i hele kommunen, og offentlige tilbud i hele kommunen er viktig. Vi ønsker å opprettholde skolestrukturen slik den er i dag. Vi har allerede hatt en sentralisering av skolene der vi nå har endt opp med 5 (snart 4) offentlige og 1 privat barneskole, og 3 ungdomsskoler. Dette gir avstander som er til å leve med for de fleste. Med en ytterligere sentralisering av skoler vil etterhvert fritidstilbud og lagsarbeid i bygdene undermineres ved at barna søker mot sentrum for sine aktiviteter. Med kortere avstander til skole og fritidsaktiviteter vil transportbehov være mindre og det vil være lettere for folk å være med, og det vil være mindre klimautslipp i forbindelse med transport. Vi ønsker også å jobbe for å øke kollektivtilbudet intern i kommunen. I tillegg så er kollektivtilbudet i retning Ålesund for svakt i dag. Dette er noe vi ønsker å løfte frem på dagsorden.

Dette er noen få av de mange saken som vi ønsker å jobbe med om vi får velgernes tillit ved valget. Vi er ferske på den politiske arenaen i kommunen, men vi er klar for å brette opp ermene og gjøre en innsats for å skape et best mulig Rauma for oss alle. Godt valg!