Svar til Utdanningsforbundet

Leserbrev

1) Høyre vil øke ressursrammen for barnehagene.

2) Gjennom lærernormen har regjeringen sikret at det er «nok bemanning» i klasserommet til å drive en forsvarlig undervisning. I Raumaskolen er det 12 elever pr lærer i gjennomsnitt. Høyre mener det er fullt ut akseptabelt.

3) Rauma Høyre vil ha 2 ungdomsskoler. En på Åndalsnes og en på Åfarnes.

4) Høyre, KrfF, Venstre og Frp var de partiene i kommunestyret som fikk satt Leiktun på dagsorden igjen. Vi har programfestet at det skal renoveres/bygges ny barnehage i Isfjorden. For øvrig ville Høyre at det skulle bygges en barnehage for alle barnehagebarn ved siden av skolen i 2013. Da hadde problemet vært løst for lenge siden.

5) Rauma Høyre vil at det skal bygges ny barneskole i Måndalen, og har programfestet dette.