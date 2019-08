Demensomsorgen i Rauma

Leserbrev

Det er bra at partiene kappes om å være best i valgkampen. Men det er enda viktigere å være best når valgkampen er slutt og budsjettet skal vedtas.

Folkehelseinstituttet anslår at 80 prosent av de som bor på sykehjem og 40 prosent av de over 70 som mottar hjemmebaserte tjenester har demens. Denne gruppen vil dobles de neste tiårene. Til tross for økende kunnskap og økt engasjement for denne sykdommen i alle politiske partier, viser likevel erfaringene fra kommuner over hele landet at demenssyke ikke får den hjelpen de trenger.

Konkret dreier det seg om følgende. For få av de som har demens har en demensdiagnose. For få får god oppfølging etter diagnose. For få har en kontaktperson som kan hjelpe dem og deres pårørende med å orientere seg i systemet og få hjelp. For få har et dagaktivitetstilbud, som kan forhindre forverring av sykdom og økt belastning på pårørende, og for få får en sykehjemsplass når de trenger det.

Hva kan gjøres? Når det i åra som kommer blir stadig flere som får demens, blir det helt nødven-dig at kommunene ruster seg på en helt annen måte enn i dag. Som interesseorganisasjon for per-soner med demens og pårørende ønsker vi oss at partiene leverer på disse fem punktene etter val-get:

1. Økt kompetanse og økt kapasitet

Det er behov for medarbeidere med kunnskap, erfaring og ikke minst tid til å møte mennesker med demens på en best mulig måte, både i hjemmebaserte tjenester og på sykehjem.

2. Avlastning for pårørende

Belastningen for pårørende til personer med demens er stor, så stor at mange pårørende selv får helseproblemer. Det er viktig med oppfølging, kurs, og god avlastning.

3. Flere sykehjemsplasser

Målet om at folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, må være basert på den enkeltes ønsker. Det må ikke være et mål i seg selv. For personer med demens kan det føre til isolasjon og forverring av tilstand, og for pårørende kan belastningen bli for stor.

4. Samarbeid med frivillige aktører

Ansvaret for velferdstjenester må være offentlig, men frivilligheten kan være et viktig supple-ment. Ved å legge til rette for frivilligheten, kan vi mobilisere flere til å delta i arbeidet med å lage møteplasser, skape innhold i dagen og gi noe å glede seg over for eldre og personer med de-mens.

5. Satsing på teknologi

Velferdsteknologi gir store muligheter for bedre oppfølging og tilrettelegging. For mennesker med demens vil tilbud om GPS bidra til økt frihet og trygghet. I dag er det så vidt over 1 prosent i Norge av de med demens som får et slikt tilbud. Dette bør på plass også i Rauma.

Rauma kommune er i gang, og har fått på plass demenskoordinator. I samarbeid med Nasjonal-foreningen for folkehelse arrangerer demenskoordinator og kompetansesenteret Friskliv og mestring pårørendeskole også i høst. Dette er et kurs som gir pårørende til personer med en de-menssykdom kunnskap og støtte.

Kommunen har også inngått en avtale med Nasjonalforeningen angående tilbud om frivillige akti-vitetsvenn for personer med demens. Det er et samarbeid mellom demenskoordinator, Frivillig-sentralen og Nasjonalforeningen/Rauma demensforening.

Men skal kommunen svare på utfordringene framover er det avgjørende med en bevisst priorite-ring.

Vi gleder oss over at partiene i valgkampen vil være best på demens- og eldreomsorg. Men det blir enda viktigere å være best når budsjettene legges.