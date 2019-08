Eiendomsskatt på bolig må avskaffes

Leserbrev

Eiendomsskatt på bolig er en byrde for de som ønsker å bo og arbeide i Rauma. Den kommer på toppen av andre avgifter og gjør at Rauma i 2019 ligger som ligger på 8.plass i skatter og avgifter i norske kommuner.

For eldre, spesielt enslige, kan den faktisk føre til at man ikke har råd til å beholde den bolig man har bodd i, gjennom et yrkesaktivt liv.

Det er rådmannens plikt å fremlegge et budsjett uten å måtte ty til eiendomsskatt på bolig for å finne inndekning. Går ikke budsjettet opp, må Rådmannen foreslå kutt/endringer i budsjettet.

På toppen av det hele er Rauma en "kraftkommune" som skulle gjøre det lettere enn i de fleste andre kommuner å få budsjettet til å gå opp. Det dreier seg om både utbytte fra Rauma Energi og salg av egen energi.