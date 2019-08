Vi må samarbeide om en mobbefri hverdag

Leserbrev

Fredrik er en klassens pøbel. Både lærere og elever frykter han. Han kan bli sint, slå rundt seg og han mobber flere av sine medelever. Spesielt er Per et sårbart offer for Fredriks sinne. Han kan si forferdelig stygge ting til han, og mobbingen fortsetter også på sosiale medier etter skoleslutt. Fredrik har også fått med seg en rekke andre elever til å hakke på Per og si at han ikke kan bli med på leken. Skolen har prøvd, men de klarer ikke å få slutt på Fredriks oppførsel. De vet ikke lengre hva de skal gjøre.

En tenkt historie som nok kunne vært fra virkeligheten. For hvem er egentlig denne mobberen? De fleste av oss har lagt merke til at noen barn og unge har større innflytelse på andre, og at det ofte er disse som får definere hvem som er kul, grei og får være med i gjengen. Andre er mer forsiktige og sårbare og kanskje mer utsatt som offer? Mobbing er en systematisk opplæring i lav selvfølelse og vi er glad for at politikere setter mobbing på agenda. Samtidig er vi opptatt av at den måten samfunnet snakker om mobbing noen ganger kan være til mer hinder enn hjelp. Vi ønsker oss mobbefri skoler, mobbing er etisk uakseptabelt – det kreves at problemene ryddes opp i og noen må stå til ansvar.

Men er det slik at vi en gang for alle kan kvitte oss med mobbing? For hva er mobbing; jo mobbing oppstår når menneskers medfødte trang til å opprettholde og beskytte sin egen sosiale status blir vekket og får for mye spillerom. Samtidig går behovet for å ivareta egen integritet til krig mot normene for anstendig oppførsel og for respekt og omtale for andre, og vi styres mer av følelser enn fornuft. Mobbing kan med andre ord beskrives som en skjev regulering i det emosjonelle systemet. Mobbing er naturlig – og samtidig helt uakseptabelt. Det er vondt å innse at mobbing er en del av hvordan vi mennesker er. Gitt omstendighetene kunne vi alle blitt en mobber. Denne erkjennelsen er viktig for å kunne møte mobbing i barnehage, skole og arbeidsliv på en riktig måte.

Mobberen er ikke nødvendigvis ond eller ute etter å skade. Mobberen prøver å verne om seg selv og sin egen integritet. Vi må snu fokuset fra å ha mobbefri skoler til å snakke med barna om mobbing, og hvordan vår oppførsel påvirker andre mennesker og hvordan andre mennesker blir i møte med det enkelte barnet. Vi må lære barna våre å kjenne på følelser – både gode og vonde. Det må læres å tåle å ikke være best, men god nok. Lære å ikke alltid måtte ha rett, men akseptere ulikheter. Dette er sosiale og emosjonelle ferdigheter som kan læres. Vi er ikke født ferdig utviklet. Vi må rett og slett bygge robuste og friske barn – som har fått hjelp til å regulere egne følelser, og dermed også kan gjenkjenne disse følelsene hos andre barn, unge og senere hos voksne.

Et fellestrekk hos mange av de som mobber er lavt utviklet evne til empati. Virkemiddel mot mobbing er ikke taushet og lovnader om mobbefri skoler. Virkemiddel er åpenhet og fokus på hva mobbing gjør med den enkelte. Vi må ha et større fokus på å forebygge fremfor å reparere. Vi kan ikke ha en nullvisjon mot mobbing – da blir mobbing noe hemmeliggjort og farlig. Vi må møte mobbing med åpenhet og se på det som et symptom på at det er mennesker som ikke helt får det til i kommunikasjon og samspill med andre. noe som ikke er helt som det skal. Kommunikasjon er vanskelig og vi kan aldri styre hvordan den andre oppfatter vårt budskap. Vi kan imidlertid få et inntrykk av hvordan budskapet ble forstått.

All ære til våre folkevalgte som setter temaet på dagsorden og tar det med inn i debatten. Vi må spørre oss selv hvordan vi ser hverandre – hver gang. Det er riktig å samarbeide om en mobbefri hverdag. Vi må forebygge mobbing, utestenging og sosial isolasjon som igjen kan medføre frafall fra skole, uteblivelse fra yrkesliv og manglende tilhørighet til det ordinære samfunnet.

Virkemiddel er nok kompetente ansatte i barnehager og skoler til å oppdage og se å modellere gode alternativ for det enkelte barn. Vi må satse bredt på psykisk helse i barnehage og skole – all forskning viser at det er der innsatsen i det forebyggende arbeidet bør ligge. Vi trenger nok kapasitet i jordmortjeneste for å tidlig fange opp den gravide som sliter, fordi emosjonsutvikling starter i magen. Vi trenger ansatte på helsestasjonen og psykisk helsetjenester til å komme tidlig inn når barn eller foreldre har behov for ekstra støtte, og gi kompetent veiledning og drive endringsarbeid. Vi må ha gode planer for det tverrfaglig arbeidet knyttet til barn, unge og hele familier. Alt dette er viktige bidragsytere i kampen mot mobbing.

Mammaen til en ny gutt i klassen spør om Fredrik vil bli med heim fra skolen en dag. Hun vet ikke at han er klassens pøbel. Fredrik kommer gråtende heim fra skolen. Endelig – for første gang har han blitt invitert heim fra skolen. Mor gråter også. Kanskje ikke Fredrik er en pøbel likevel. Kanskje han bare aldri helt har lært hvordan den beste måten å tilnærme seg andre på er. Kanskje han ikke helt har forstått det sosiale samspillet – helt fra han var liten har jo stort sett fokuset vært på det han gjør feil. Ingen har anerkjent han for de gangene han virkelig har prøvd, men ikke blitt sett.