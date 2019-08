Samarbeid og samhold blant politikere

Leserbrev

Ser at det blir framholdt fra flere partier at de vil satse på mere samhold og mer samarbeid hvis de kommer til makta i Rauma-politikken. Det er vel og bra å ha den tanken framme i pannebrasken, men skulle ikke det ha vært noe og tenkt på i de foregående år også? Hvis det skal bli mere samarbeid og samhold, så må det utvises respekt for de flertallsvedtak som blir gjort selv om man sitter i opposisjon. Men dette gjelder også de som sitter med makta. Spesielt når avstemming kommunestyret sist periode har vært 14/13. Det kan jo også fort bli resultatet etter høstens valg. Blir det bedre hvis det er flertall 14/13 den andre vegen? Da tror jeg bestemt at det må til en stor forandring hos holdningene spesielt i Ap? Kan faktisk ikke huske at det har vært mye bidrag til samhold fra den kanten det siste året, men det er jo valg år. Skal komme tilbake ang. Hva jeg mener lenger (*) nede i leserinnlegget.

Selv har jeg ved flere anledninger blitt nedstemt med mine forslag, ofte i store saker som har på gått over flere måneder, der det blir flere milepæler som vi gjør vedtak om før vi kommer til endelig vedtak angående en sak. Kan nevne bl.a. helsehus-bygginga, Teglverk-kjøpet, opprusting av sentrum, barnehageplassering i Måndalen. I slike prosesser så kommer det til et endelig vedtak og det har stort sett vært enstemmig vedtak etter slike prosesser. Eller omforente vedtak (altså vedtak der begge sider har fått litt viljen sin).

Da blir det håpløst å mane til mer samarbeid og samhold hvis politikere som ikke har fått viljen sin hele tiden skal dra fram igjen det de er misfornøyde med, i stedet for å utvise respekt for vedtakene som blir gjort. Samhold og samarbeid kommer først når en utviser respekt for det demokratiske styret vi har Norge. Ja, det kan være tungt noen ganger, men på et tidspunkt så må det bli slutt på «hakkinga» av store saker der vi har hatt enstemmighet eller et stort flertallsvedtak.

Har nå ei god stund sett meg virkelig lei på all hakking og oppgulping angående oppgradering av sentrum. Virka som at det er en lettvint post å skylde på i enhver anledning, hvis det mangler penger til ei oppgradering av et kommunalt bygg eller budsjettet går i minus. Ja, nesten uansett hva det måtte være. Sentrumsoppgraderinga skal få skylda for alt. Er det ingen andre enn undertegnende som faktisk har sittet åtte år i opposisjon som står for de vedtak vi har vært med på, og ikke bare skal skylde på Hustad og co? Jeg syntes det var på sin plass med oppgradering av sentrum og skifte av alle rørledninger og jeg har ikke tenkt verken å skamme meg eller unnlate å stå for de vedtak jeg har vært med på.

Når det for en del mnd siden ble framhevet fra Ap (*) sin side at vi hadde brukt flere hundre millioner til opprusting av sentrum, mener å huske at summen som var referert til var tett på 800 millioner, ble det skapt et inntrykk av at dette var penger som kommunen hadde lånt i banken for å pusse opp Åndalsnes. Helsehuset sin totale byggesum ble på 360 millioner, der kommunen lånte 110 millioner. Resten var støtte fra Husbanken, momskompensasjon og støtte fra Wenaas. Tindesenteret var også tatt med i dette regnestykket. Så er dette en måte å spre feilinformasjon på? Man setter da folk opp mot hverandre i bygd/by, for det kreves et stykke arbeid fra menigmann å ettergå det som står i avisa. Man kan ikke gå tilbake til kun budsjettmøte å summere det som blir vedtatt der, for det vil alltids være budsjettjusteringer gjennom året. Spesielt når det gjaldt helsehussaka, så ble det utsettelse av låneopptak et par ganger. Det heter seg det i kommuneloven at ein kommune skal ikkje ta opp meir lån enn det ein skal bruke til hver tid. Det ble finansiert 25 millioner kroner over fire år til oppgradering av sentrum. Dette vedtaket ble gjort i 2012.

SV har i inneværende periode hatt Per Arne Skomsø som representant i formannskapet. Og det må jeg si, han har vært en representant som har kommet med flere gode forslag til enighet om saker som blokkene har stått mot hverandre, og han har også stått for de vedtak han blitt med på uten å kverulere på dette i ettertid. Respekterer deg stort for det.

Vi har faktisk mulighet til det motsatte, å framsnakke kommunen vår, å faktisk å være litt stolt over det som vi har fått til i Rauma de siste seks-sju åra, selv om halvparten av oss har sittet i opposisjon.

Mobbeombud

Jeg skal ikke ta stilling til i dette innlegget om Frp er for et slikt mobbeombud eller ikke, men tanken er god, men det er for tidlig å si at Frp vil bruke skattepengene på et slikt tiltak før vi vet mer om stillingen og hva den får som instruks.

Når det gjelder mobbing i skolen i Rauma, så er den urovekkende høg og noe må gjøres!

Men jeg må si meg enig med Marit Nauste i det ho sa på et kommunestyremøte. «Skolen greier ikke den oppgaven alene hvis en ikke får med foreldrene å dra i samme retning». Å en kan nå saktens lure på om en del voksne folk er seg bevist sin rolle.

Husker godt den første perioden jeg var inne som kommunestyrerepresentant og den ene Hitler-videoen etter den andre ble lansert. Der ordfører og rådmann ble harselert med. Vi skrattet nok alle av den første videoen, men når den ene etter den andre kom, så var det ikke morsomt lenger. Skjønner at offentlige personer må tåle litt mer enn andre, men er det noen som virkelig har satt seg inn i hvordan det var for ordføreren og hans familie i den tida? Det var rett og slett mobbing på høgt plan. Og det er faktisk måte på hvor mye en ordfører må tåle. Det jeg vet per dags dato, så ble det utført av voksne folk som kanskje burde tenkt seg om på hvilke rollemodeller de er for den oppvoksende generasjon. Nå ble ikke dette utført av en politiker, men det kreves en fast hånd av partilederne og ordførerkandidater av hva de tillater er akseptabelt i deres parti, for det kan fort komme ut av kontroll. Spesielt hvis de tillater en stilltiende aksept av personangrep som ikke omhandler politiske saker.