Tilrettelegging av turer til Nesaksla og over Romsdalseggen

Leserbrev

Jeg har som privatperson gjennom kommentarer i to høringsrunder(desember 18 og august 19) kommet med synspunkter og innspill til planleggerne av Romsdalsgondolen. Jeg har bl.a.vært opptatt av at Ottarbu og området rundt ikke ble ødelagt, og at en ser prosjektet i sammenheng med hele Nesaksla-området, fra Nebba og opp til og med Nesaksla-platået. Bakgrunnen er bl.a. at jeg kjenner terrenget og historien til området godt, og at jeg har vært aktivt med i tilretteleggingen av Romsdalstrappa og Romsdalseggen.

Jeg vil starte med å si at jeg ikke ser noen særlige problemer med å kombinere pendelbane opp til Nesaksla og fottur over Romsdalseggen. Jeg vil heller tro at det motsatte er tilfelle, at flere får lyst til å gå hele eller deler av eggen. Så til det konkrete:

• Det blir hevdet at Romsdalseggen er så smal et det blir vanskelig med trafikk i to retninger. Romsdalstrappa er i dag også smal på minst to plasser. Ved «Galleriet» og ved «Ståltrappa» er det så smalt at en må vente på at motgående trafikk har passert. Jeg har ikke sett at det har skapt nevneverdige problemer. Tross alt vil den største trafikken gå opp og ned Nesaksla.

Med pendelbane opp til Nesaksla vil det bli mer naturlig å gå veien om Vikåbotn, opp Høgnøsa-ryggen og inn på siste delen av eggen, eller videre opp Jamnåbotn og inn på den normale vegen over eggen. Det vil alltid være best å gå Romsdalseggen fra øst mot vest, ettersom de bratteste partiene er vestvendte. Det bør alltid være det generelle rådet en gir, men det vil selvsagt være noen som vil gå motsatt vei, Hva da? Den 15.august var det brukbar trafikk over eggen, og jeg gikk motsatt vei for å få erfaring og ideer. Det er 4-5 korte passasjer med enmannstrafikk, det enkleste er selvsagt å vente, men med enkel tilrettelegging med sherpaarbeid og litt mere kjetting, kan trafikken gå i begge retninger samtidig. Dette kan og være en fordel for den normale trafikken slik at en unngår kødannelse. «Krabbefelt til høyre». Jeg har lyst til å minne om at noe av det som har gjort Romsdalseggen populær, er den enkle tilretteleggingen som gjør at folk flest kan gå turen på egenhånd, og at det er på grensa av det de mestrer. Det har vært artig og sett hva som skjedde dersom en fjernet kjettingene.

• Søndag 28.juli tok jeg «Loen Skylift» primært for å se på hvordan stryningene hadde tilrettelagt for turtrafikk i området overfor endestasjonen. Det var svært bra, og mye gjort med tanke på å bevare den naturlige vegitasjonen i området. Jeg tok turen til Staurnebba (lengde 2,7km og høgde 380m). Ruta var halvferdig, men under arbeid av sherpaer. Det var tydelig at stryningene hadde lagt seg på en internasjonal standard ved skilting og sti-legging , med klart definerte stier som enten var gruslagt, steinsatt eller trappelagt. Jeg mener ikke at Romsdalseggen skal tilrettelegges på samme måte, men områdene med størst trafikk og størst slitasje må nok tilrettelegges slik, f.eks området på Nesaksla-platået og deler av Romsdalstrappa. Det jeg og merket meg på denne finværsdagen, var at de fleste passasjerene opp til endestasjonen ble værende på anlegget. Det var svært få som gikk den fine turen opp til Staurnebba. Slik tror jeg også det vil bli med Romsdalsgondolen. De aller fleste vil bli værende på Nesaksla. Det er derfor viktig at en kan legge til rette for småturer her oppe på godt tilrettelagte stier. Jeg er glad for at gondolplanene legger opp til universelt utformet gangbane opp til Ottarbu, men det må komme mere enn dette, om enn ikke universelt utformet. Endestasjonen på Hoven ligger på kanten av et stup med 180o -utsikt og «sug» fra stupet. Tilsvarende forhold har vi ikke på Nesaksla, restauranrbygget vil mest ha utsikt mot fjorden og fjella rundt. Det en derimot har på Nesaksla er en utsikt på ca. 300o. Dette kan knyttes opp mot tilrettelagte gangstier og ramper, f.eks Isfjordsrampen og Romsdalsrampen. En trenger ikke gå langt før en har naturlige lokaliteter for dette.

• Jeg har lyst å gi honnør til planleggerne av Romsdalsgondolen for at de i stor grad har tatt hensyn til at stien over Romsdalseggen er uberørt, og at de som kommer til Ottarbu fremdeles vil føle seg som «Kongen på haugen». Det mest skjemmende etter mitt syn blir den store masta som må settes opp på kote 580. Det blir ikke så vakkert, men det får en bare leve med. Der Romsdalseggen starter, i Venjesdalen, har vi jo et ti-talls slike høye master.

• Jeg ser ellers fram til resultatet av søknaden om å bli «nasjonal turiststi». Hvis det blir avslag fordi det bygges gondol opp til Nesaksla, vil spørsmålet bli om en nasjonal turiststier bare er for tradisjonelle fotturister. Dersom det blir avslag p.g.a. motgående trafikk og kjetting (såkalt sporløs ferdsel), da må en stille spørsmål om en ikke bør fjerne det som allerede er satt opp av slike hjelpemidler. Hvis ikke en av Norges mest populære fjellturer er kvalifisert som «nasjonal turiststi», vil de som står for utvelgelsen ha et forklaringsproblem.