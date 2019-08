Politikk - betyr det noko for oss i kvardagen?

Leserbrev

Det er kommuneval i år, det er debattar i riksmedia, det handlar ofte om det grøne skiftet, bompengar, bypakker og fjordkryssingar.

Kva er viktig i dagleglivet vårt? Naturlegvis avstand til sjukehus og til arbeid, arbeidsmarknad og utdanning.

Alle ønskjer gode velferdstenester i kvardagen - når vi treng det, spesielt når det gjeld barnehage, skule og helse.

Men korleis står det til i Rauma kommune, korleis har vi det her?

Har barnehagane og skulane nok utdanna personale, og følgjer dei normene for kor mange vaksne det skal vere pr.barn? Eg har forstått at det har vore harde nedskjeringar i skulen, og det er urovekkjande. I staden for å opprette nye stillingar, t.d. mobbeombod, bør grunnbemanninga vere på plass.

Helsetenester er viktig for alle innbyggjarane, og for utanforståande som ikkje er tilsette eller politikar er det vanskeleg å vite korleis det står til. No skal Voll omsorgssenter komme i drift i Måndalen, så noko blir betre - kanskje.

Eg har vore på besøk i Rauma Helsehus og har sett mange tomme rom. Er det grunna økonomi eller fordi det ikkje er behov? Eg veit at det er vanskeleg å skaffe nok sjukepleiarar i Rauma, og eg har eit inntrykk av at bemanninga er svært knapp, kanskje ikkje forsvarleg? Og kvar er vaktmeisterane, overflødige, for dyrt?

Vi blir stadig mint om at vi skal bu heime lengst muleg, og det er viktig for alle. Men det blir av og til vanskeleg, og då er det ein førestnad at tenestene i kommunen fungerar optimalt.

I sommar var dagsenteret på Rauma Helsehus stengt i 3 veker, og for pårørande kunne det bli ei vanskeleg tid. Eg reknar med at det er økonomi som er grunnen til stenging.

Raumapolitikarane må vere oppdaterte på velferdstenestene til innbyggjarane og vite korleis det fungerar i kvardagen. De treng ikkje lage bubiloppstillingar i sentrum og tilsette mobbeombud viss det er så dårleg økonomi som det tyder på.

Så Raumapolitikarar - ver opptatt av kvardagen til alle innbyggjarane!