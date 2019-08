KrF og noen synspunkter på eldrepolitikken

Leserbrev

For oss skal respekt for menneskeverdet uansett alder prege vår politikk. Alle eldre skal oppleve livskvalitet og bli behandlet med verdighet og respekt.

KrF vil arbeide for økt bemanning og sikre kompetanse i sykehjem og hjemmetjenester basert på helse- og omsorgsbehov. Kr.F vil legge til rette for at eldre kan få dekket sine grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.

Eldre som har behov for hjelp, skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger - når de trenger det. Eldre skal ha et godt og trygt hjem, enten de bor på sykehjem, i omsorgsbolig eller i egen bolig. Det handler om konkrete ting i hverdagen; f.eks å få spise god og næringsrik mat, og komme ut og møte andre mennesker.

KrF vil bygge et seniorvennlig samfunn der eldre også er med og påvirker og deltar.

Mange eldre kan oppleve hverdagen preget av ensomhet. Dette er en utfordring som offentlig sektor , ideell sektor og familie og nettverk må løse sammen. Kr.F vil invitere alle parter til en felles innsats for å bekjempe ensomhet i samfunnet.

Gode avlastningsordninger er viktig- og sosiale møteplasser kan utvikles i samarbeid mellom det offentlige og det frivillige - noe som kan føre til mer glede og livskvalitet.

I et innlegg i Åndalsnes Avis kunne vi lese under overskriften «Leve godt hele livet» at det kan være noen utfordringer i eldreomsorgen som går på innhold og kvalitet. Dette mener vi er typiske utfordringer som må løses i fellesskap . Da er det viktig at flere engasjerer seg og kommer med sine erfaringer.

Inkludering og frivillighet for alle

Et bærekraftig velferdssamfunn er avhengig av at innbyggerne tar medansvar for samfunnets utvikling, og ikke overlater det til det offentlige eller det kommersielle marked. De frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle i å omskape dette engasjementet.

Frivilligheten tilfører samfunnet store verdier. Vi mener at det trengs en sterkere satsing på frivillighet og sivilsamfunn. Det offentlige kan i større grad bygge opp kompetanse i å tilrettelegge for sivilsamfunnets engasjement og brobyggende fellesskap. Styrken i lokalsamfunnet vises ved hvor godt en tar vare på de svakeste og de som faller utenfor. Derfor må offentlig, privat og ideelle aktører samarbeide og tilrettelegge for mennesker som av ulike årsaker har behov for ekstra hjelp.

Dette innebærer aktivitet, tilrettelegging for sosialt samspill og økonomisk trygghet.