Ama - Aldri mer Arbeiderpartiet

Leserbrev

Jeg kom over postulatet på nettet. Hadde hørt «Aldri mer» i andre sammenhenger: Aldri mer krig etter første verdenskrig. Det var den ambisiøse målsettingen for Folkeforbundet. Aldri mer holocaust etter jødeutryddelsen under andre verdenskrig (et folkemord som stadig flere nasjonalsosialister hevder aldri har funnet sted. Nå ser vi at antisemittismen igjen er på frammarsj i Europa.) Aldri mer ble også brukt etter angrepet på tvillingtårnene i NY og terroranslagene mot Utøya og regjeringskvartalet. Det var ikke fra AP at BB hadde hentet inspirasjon. Det er heller ikke fra AP eller venstresiden at hetsen mot muslimer og flyktninger har kommet. Den livsfarlige frykt- og hatretorikken kommer ikke fra AP og venstresiden. Men det er altså Arbeiderpartiet som nå skal og må bekjempes. Dette Aldri mer med denne adressen vitner i beste fall om total historieløshet.

Arbeiderpartiet har dominert etterkrigstiden i Norge. Gerhardsen 1945-1951, Oskar Torp 1951-1955, Gerhardsen 1955-1963, (en måned med John Lyngs 4-partiregjering), Gerhardsen 1963-1965, Bratteli 1971-1972, Bratteli 1973-1976, Oddvar Nordli 1976-1981, Gro 1981-1981, Gro 1986-1989, Gro 1990-1996, Jagland 1996-1997, Stoltenberg 2000-2001, Stoltenberg 2005-2013.

I Danmark og Sverige var det sosialdemokratene som hadde den politiske ledelsen. Og hva var resultatet av dette nordiske vanstyret? Norden ble sett på som et område med gode sosiale ordninger, små ulikheter, en skolepolitikk som gjorde at alle kunne ta en utdannelse uten hensyn til egen økonomi, et helsevesen for alle, et helsevesen som lenge var gratis for brukerne og et lov- og avtaleverk som beskyttet arbeidstakere og arbeidssøkere. Ap kalte ikke trygdebrukere for «latsabber og unnasluntrere». For mange nasjoner var det et mål å nærme seg den nordiske modellen.

I en tid da blå-brune krefter fosser fram i Europa må vi virkelig ta kampen opp mot Arbeiderpartiet. Ikke mot nynazisme og nasjonalsosialisme. Orban og Jobikk i Ungarn, Duda i Polen, Babis i Tsjekkia, Sebastian Kurtz i Østerrike, Le Pen i Frankrike, Geert Wilders Nederland og Frauke Petry i Tyskland. Ingen fare fra hva disse lederne står for. Ikke fra Den nordiske Motstandsbevegelsen heller, en militant bevegelse med avdelinger i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island og Baltikum, og som med faner, flagg og uniformer sender kalde gufs fra fortiden inn over nåtiden. I stedet for å kjempe mot Arbeiderpartiet, burde vi bruke energien vår på å bekjempe hat-, frykt- og hevnretorikken.

Jeg ønsker alle raumaværinger et godt valg.