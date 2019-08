Ungdomsklubb Åndalsnes

Leserbrev

Man blir etter hvert lei av for mye «krangling « i stedet for positivitet i valgkampen, og jeg vil derfor fokusere på et av våre valgløfter, nemlig Ungdommens hus i Åndalsnes.

Som kjent foregår det en heftig kampanje for tiden i Molde for at de skal få et eget Ungdommens hus. I perioden 2011-15 jobbet jeg litt med et prosjekt for et slikt sted i Åndalsnes, men representant for Ungdomsrådet frarådet dette -bl.a. fordi ungdommen i Molde ikke var interessert . Derimot ønsket han et møtested og jeg arrangerte med daværende kultursjef et møtested på Kulturhuset – som dessverre ikke ble noen suksess sålangt jeg vet.

Pensjonistpartiet har i sitt program lovet å fremme forslag i kommende periode om et Ungdommens hus i Åndalsnes. Vi verdsetter høyt det frivillige ungdomsarbeid som foregår for øvrig i kommunen. Men vi mener tiden er inne for en møteplass sentralt hvor også elever fra andre steder i kommunen, kan møte hverandre for hyggelige samtaler over en cola eller andre aktiviteter som dataspill etc.

Et ungdomshus vil bli nøye planlagt i samarbeid med både ungdom og foreldre, og også basert på erfaringer fra andre kommuner.